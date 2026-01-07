MLB》去年在韓職巨人奪10勝！ 大谷翔平前隊友轉戰費城人

戴維森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕左投戴維森（Tucker Davidson）去年在韓職樂天巨人拿下10勝5敗，防禦率3.65，今天他獲得費城人小聯盟約，力拼重返大聯盟。

現年29歲的戴維森是2021年勇士世界大賽冠軍成員，後續待過天使與大谷翔平當過隊友，還效力過皇家與金鶯。在大聯盟時期，戴維森129.2局投球防禦率5.76，不過在小聯盟3A他219局防禦率3.86，三振率24.5%，保送率8%，且滾地球率優異。

去年球季戴維森轉戰亞洲，加盟韓職樂天巨人，開季3到5月表現出色，但到6、7月表現下滑，因此遭到前費城人投手維拉斯奎茲（Vince Velasquez）取代。戴維森整季通算22場先發，123.1局投球拿下10勝5敗，防禦率3.65，三振率22.5%，保送率9.1%，滾地球率46.4%。

戴維森在離開韓職後先跟釀酒人簽下小聯盟約，上季在3A共6場先發防禦率4.68，三振率22.9%，保送率6.4%，但他直球的速度僅不到90英哩，變化球能投指叉、伸卡、滑球與曲球。

由於費城人新賽季的輪值帳面上仍有一個空缺，除非惠勒（Zack Wheeler）能夠從靜脈型胸廓出口症候群（TOS）手術即時回歸。戴維森的加盟將能為球隊先發輪值添加深度，且不會佔據40人名單空間，直到球團需要他時再把他升上大聯盟即可。

