自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》去年在韓職巨人奪10勝！ 大谷翔平前隊友轉戰費城人

2026/01/07 08:39

戴維森。（資料照，美聯社）戴維森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕左投戴維森（Tucker Davidson）去年在韓職樂天巨人拿下10勝5敗，防禦率3.65，今天他獲得費城人小聯盟約，力拼重返大聯盟。

現年29歲的戴維森是2021年勇士世界大賽冠軍成員，後續待過天使與大谷翔平當過隊友，還效力過皇家與金鶯。在大聯盟時期，戴維森129.2局投球防禦率5.76，不過在小聯盟3A他219局防禦率3.86，三振率24.5%，保送率8%，且滾地球率優異。

去年球季戴維森轉戰亞洲，加盟韓職樂天巨人，開季3到5月表現出色，但到6、7月表現下滑，因此遭到前費城人投手維拉斯奎茲（Vince Velasquez）取代。戴維森整季通算22場先發，123.1局投球拿下10勝5敗，防禦率3.65，三振率22.5%，保送率9.1%，滾地球率46.4%。

戴維森在離開韓職後先跟釀酒人簽下小聯盟約，上季在3A共6場先發防禦率4.68，三振率22.9%，保送率6.4%，但他直球的速度僅不到90英哩，變化球能投指叉、伸卡、滑球與曲球。

由於費城人新賽季的輪值帳面上仍有一個空缺，除非惠勒（Zack Wheeler）能夠從靜脈型胸廓出口症候群（TOS）手術即時回歸。戴維森的加盟將能為球隊先發輪值添加深度，且不會佔據40人名單空間，直到球團需要他時再把他升上大聯盟即可。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中