MLB》去年關鍵神判斷成道奇奪冠功臣 29歲大齡新秀遭巨人DFA

2026/01/07 08:57

狄恩。（資料照，美聯社）狄恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人日前網羅31歲先發右投馬利（Tyler Mahle），為了清出球員名單空間，今天巨人隊把29歲外野手狄恩（Justin Dean）給指定讓渡（DFA）。

狄恩是在2018年選秀第17輪被勇士選中，他在勇士體系6個賽季，最高到小聯盟3A，他在2024年12月以小聯盟加入洛杉磯道奇。狄恩去年首度站上大聯盟出賽，例行賽出賽18場，僅有2次打擊機會，2打席0安打，跑出1盜壘。

狄恩在去年季後賽期間擔任專職代守和代跑，其中去年的世界大賽G6，替補上場的狄恩在9局下守備時，藍鳥打者巴傑爾（Addison Barger）擊出深遠飛球卡在全壘打牆下方護墊縫隙，狄恩當下高舉雙手示意是死球，裁判經檢視後判定是場地規則二壘安打，該場比賽道奇靠K.赫南德茲（Kiké Hernández）再見雙殺守備擊敗藍鳥，逼出生死戰G7，最終狄恩也隨道奇奪冠。

巨人隊在去年美國時間11月6日從讓渡名單中撿走狄恩，如今狄恩被DFA，巨人隊將決定是否交易或下放。

狄恩去年在道奇3A出賽90場，交出6轟、33分打點，打擊率2成89成績，整體攻擊指數（OPS）為0.809，跑出27次盜壘成功。

