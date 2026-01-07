自由電子報
籃球》籃協聲明「積極任事」遭連環打臉！ 監督聯盟列荒謬疏失反擊

2026/01/07 08:50

謝典霖。（資料照，記者張聰秋攝）謝典霖。（資料照，記者張聰秋攝）

〔體育中心／綜合報導〕中華民國籃球協會籃球協會去年會員大會連三度流會，引發運動部「不能接受」並擬懲處理事長謝典霖。面對外界抨擊，籃協昨日發出聲明大動作辯駁，強調理監事會議皆正常運作，且協會積極任事不應被誤解，更直言「不應抹煞理事會努力」，隨即引發球迷熱議。然而，這番自辯隨即遭「籃協監督聯盟」發文強力反擊，怒批籃協是在轉移焦點，更列舉從U16賽權失蹤到女籃歸化烏龍等具體爭議，打臉籃協「積極」的說法。

針對會員大會三度流會恐影響改選風波，籃協在昨日聲明中指出，114年已依法召開五次理監事會議，且出席率極高，理監事皆是義務奉獻、認真盡責。對於流會僵局，籃協則將責任推給會員，稱會員是否參加係屬自由意志，流會並非協會所樂見，並強調已在運動部輔導下研議「個人會員分區代表制」等辦法，呼籲各界評論應先求證，不應抹煞理事會的努力。

然而，這番「積極任事」的說法隨即遭到籃協監督聯盟發聲明反擊。監督聯盟表示，他們從未否定理事會的付出，但社會各界關切的是制度是否健全、決策是否以球員為核心。聯盟更直指，籃協過去數年問題一再浮現，包含U16國家隊集訓期間才得知無正式參賽權、國家隊保險與後勤資源是在外界質疑後才逐步補齊，甚至女籃歸化竟找來無法歸化國家隊的球員參與瓊斯盃，以及外籍教練中途解約卻責任不明等荒腔走板的事蹟。

此外，針對籃協強調的程序正義，監督聯盟更揭露，2025年三次會員大會中，前兩次未依法於期限內通知會員，甚至出現會員完成繳費卻被告知「未繳費」的荒謬情況。聯盟痛批，這些結構性問題並非一句「流會非本會所樂見」即可帶過，不樂見籃協反覆以「轉移焦點」的方式回應質疑，將制度檢討簡化為對努力的否定。

