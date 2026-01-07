自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「Athletics」商標恐不保？ 運動家搬家拉斯維加斯遇上大挑戰

2026/01/07 09:06

運動家準備搬遷至拉斯維加斯，不過今天傳出商標遭到拒絕。（資料照）運動家準備搬遷至拉斯維加斯，不過今天傳出商標遭到拒絕。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕運動家在離開奧克蘭後，預計在2028年新球場落後成搬遷至拉斯維加斯，不過今天卻傳出壞消息，那就是運動家的商標申請遭美國專利商標局（USPTO）駁回。

根據《美聯社》報導，美國專利商標局目前已駁回運動家隊申請「Las Vegas Athletics」及「Vegas Athletics」名稱商標的要求。運動家原本計畫於2028年搬遷至內華達州，自去年12月29日收到駁回通知起，球團有3個月的時間可以申請延期，以便在6個月內提交新的申請。

運動家隊被告知「Athletics」（體育活動/運動家）這個綽號過於籠統，即使與拉斯維加斯聯繫在一起，也可能與其他活動產生混淆。然而，自1901年費城運動家隊開始比賽以來，「Athletics」一直是該球團的綽號。當運動家隊在1955年搬到堪薩斯市以及1968年搬到奧克蘭時，都保留了這個綽號。

專利商標局在1月9日也曾拒絕NHL猶他州球隊使用「Yetis」（雪人）作為綽號，原因是可能與Yeti Coolers等公司產生混淆。猶他隊於2024年從鳳凰城地區遷入，現在使用的綽號為「Mammoth」（猛獁象）。

運動家隊去年遷至加州西沙加緬度，計畫在該市的小聯盟3A球場進行為期3季的比賽。在這座北加州城市比賽期間，該隊僅使用「Athletics」作為隊名。

運動家正在位於拉斯維加斯大道（The Strip）打造造價20億美元，可容納33000人的球場，球場施工進度如期，預計能趕在2028年球季開幕。內華達州和克拉克郡已批准高達3.8億美元的公共資金用於興建球場，運動家則表示將負擔剩餘費用。老闆費雪（John Fisher）一直在尋求投資者協助融資。

為了準備搬遷至拉斯維加斯，運動家隊一改過往「簡樸」球風，簽下了幾份受矚目的合約，最近一份是與左外野手索德斯東（Tyler Soderstrom）簽下的7年8600萬美元合約，這張合約是隊史最大的延長合約。

上個賽季運動家以5年6000萬美元續約強打魯克（Brent Rooker），之後還與巴特勒（Lawrence Butler）簽下7年6550萬美元的合約，並且也和總教練卡塞（Mark Kotsay）續約至2028年球季結束，附帶2029年的球隊選項。季末還大都會隊獲得明星工具人麥尼爾（Jeff McNeil），展現積極補強與留人決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中