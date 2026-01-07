MLB》「Athletics」商標恐不保？ 運動家搬家拉斯維加斯遇上大挑戰

運動家準備搬遷至拉斯維加斯，不過今天傳出商標遭到拒絕。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕運動家在離開奧克蘭後，預計在2028年新球場落後成搬遷至拉斯維加斯，不過今天卻傳出壞消息，那就是運動家的商標申請遭美國專利商標局（USPTO）駁回。

根據《美聯社》報導，美國專利商標局目前已駁回運動家隊申請「Las Vegas Athletics」及「Vegas Athletics」名稱商標的要求。運動家原本計畫於2028年搬遷至內華達州，自去年12月29日收到駁回通知起，球團有3個月的時間可以申請延期，以便在6個月內提交新的申請。

運動家隊被告知「Athletics」（體育活動/運動家）這個綽號過於籠統，即使與拉斯維加斯聯繫在一起，也可能與其他活動產生混淆。然而，自1901年費城運動家隊開始比賽以來，「Athletics」一直是該球團的綽號。當運動家隊在1955年搬到堪薩斯市以及1968年搬到奧克蘭時，都保留了這個綽號。

專利商標局在1月9日也曾拒絕NHL猶他州球隊使用「Yetis」（雪人）作為綽號，原因是可能與Yeti Coolers等公司產生混淆。猶他隊於2024年從鳳凰城地區遷入，現在使用的綽號為「Mammoth」（猛獁象）。

運動家隊去年遷至加州西沙加緬度，計畫在該市的小聯盟3A球場進行為期3季的比賽。在這座北加州城市比賽期間，該隊僅使用「Athletics」作為隊名。

運動家正在位於拉斯維加斯大道（The Strip）打造造價20億美元，可容納33000人的球場，球場施工進度如期，預計能趕在2028年球季開幕。內華達州和克拉克郡已批准高達3.8億美元的公共資金用於興建球場，運動家則表示將負擔剩餘費用。老闆費雪（John Fisher）一直在尋求投資者協助融資。

為了準備搬遷至拉斯維加斯，運動家隊一改過往「簡樸」球風，簽下了幾份受矚目的合約，最近一份是與左外野手索德斯東（Tyler Soderstrom）簽下的7年8600萬美元合約，這張合約是隊史最大的延長合約。

上個賽季運動家以5年6000萬美元續約強打魯克（Brent Rooker），之後還與巴特勒（Lawrence Butler）簽下7年6550萬美元的合約，並且也和總教練卡塞（Mark Kotsay）續約至2028年球季結束，附帶2029年的球隊選項。季末還大都會隊獲得明星工具人麥尼爾（Jeff McNeil），展現積極補強與留人決心。

