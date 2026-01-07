經典賽》去年隨道奇奪冠的金慧成 將參加南韓隊首階段集訓！

金慧成。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓隊備戰今年3月的世界棒球經典賽，將在1月於塞班島的集訓。根據韓媒《韓聯社》報導，效力洛杉磯道奇的韓籍好手金慧成，將會參加南韓隊這次的第一階段集訓。

韓國棒球委員會（簡稱KBO）宣布，金慧成將從本週五至1月21日，將到塞班島與其他南韓職棒的明星選手一同集訓。而去年12月以小聯盟約續留底特律老虎體系的南韓投手高祐錫，也將會參加南韓隊的集訓。南韓隊1月集訓結束後，將於2月到日本沖繩進行另一階段的集訓。

請繼續往下閱讀...

《韓聯社》報導，南韓隊在去年12月3日公布集訓名單共有29人，包含具有大聯盟10年資歷的韓華鷹38歲資深左投柳賢振，還有剛加入教士隊的南韓內野手宋成文。不過，目前尚未確定宋成文能否參加經典賽。

此外，效力舊金山巨人的南韓外野手李政厚、亞特蘭大勇士的韓籍游擊手金河成，目前不清楚是否能參加經典賽。李政厚近期受訪提到，會與球隊討論是否能參賽，「如果我能打，我會在美國訓練，然後再去日本（參賽）。」

南韓隊在這次經典賽與台灣隊、日本隊、澳洲隊、捷克隊同組，分組取前二晉級。南韓隊曾在2009年經典賽獲得亞軍，近3屆的經典賽卻是首輪就遭到淘汰。

去年隨道奇奪冠的金慧成，上季例行賽出賽71場，交出3轟、17分打點，打擊率2成80成績，整體攻擊指數（OPS）為0.699，跑出13次盜壘成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法