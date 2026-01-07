MLB》美國突襲委內瑞拉影響當地球員？ 大聯盟各隊積極聯繫

釀酒人喬里奧。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕委內瑞拉有數十名職業運動員，特別是隸屬於大聯盟球團的棒球員，在美國3日凌晨突襲委內瑞拉，閃電活捉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子後行程陷入混亂，大聯盟各球隊表示，正在聯繫球員以確保他們安全，但聯盟拒絕討論細節或發表任何評論。

委內瑞拉冬季聯盟季後賽原本進行得如火如荼，但在襲擊發生後賽事暫停，預計於當地時間週三恢復，在該聯盟的100名多明尼加球員中，推測有許多人受到了週末航班停飛的影響。目前尚不清楚有多少來自大聯盟體系的球員、教練和工作人員在該聯盟效力。

截至2025年開幕日，大聯盟名單上有63名委內瑞拉裔球員，因為委內瑞拉和多明尼加是大聯盟外籍球員的主要來源國。

美國在軍事行動當天，對加勒比海部分地區實施了臨時航管限制，此外，自2019年以來，美國已暫停所有往返委內瑞拉的直飛航班。在委內瑞拉、多明尼加等國度過假期的球員，幾乎沒有什麼離開的選擇。

不過，距離春訓還有一個多月，應該不會影響球員和教練及時歸隊，雖然大多數航班已恢復，但仍存在嚴重的滯留積壓。幾支美國職業運動隊向《ESPN》表示，他們已介入為其委內瑞拉運動員提供支持。

在《ESPN》聯繫的隊伍中，尚未有重大問題的通報。守護者隊發言人Bart Swain告訴ESPN：「我們一直與他們保持聯繫，但聯盟建議我們在局勢穩定前不要提供細節。」紐約大都會隊內野手小阿庫尼亞（Luisangel Acuna）和密爾瓦基釀酒人隊外野手喬里奧（Jackson Chourio）是本季在委內瑞拉參賽的大聯盟球員。

巴爾的摩金鶯隊通訊資深副總裁Jennifer Grondahl在給《ESPN》的電子郵件中表示：「我們已與來自委內瑞拉的球員和員工取得聯繫，所有人皆平安。」、「隨著春訓臨近，我們將繼續監控情況，並採取必要措施確保他們安全前往薩拉索塔。」金鶯隊未回應後續提問。芝加哥白襪隊發言人告訴《ESPN》：「到目前為止，一切都很樂觀。」

棒球員並非唯一受影響的運動員。多支MLS（美國職業足球大聯盟）球隊告訴《ESPN》，他們已聯繫陣中委內瑞拉球員，其中部分人在軍事行動時並不在國內。

