MLB》塔克爭奪戰白熱化！ 道奇、藍鳥世界大賽組合再對決

塔克。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場最大咖球星，外野手塔克（Kyle Tucker）爭奪戰有望進入最後階段，現任《MLB Network Radio》分析師、大都會前總管杜奎特（Jim Duquette）爆料，藍鳥、道奇兩支世界大賽對手，以及豪門大都會是最積極的球隊。

現年28歲的4屆明星左打外野手塔克，在去年賽季受到傷勢影響，僅敲出22轟，攻擊指數0.841，攻擊指數比生涯平均0.865還低。不過由於塔克過往資歷顯赫，加上最近連續5個賽季至少4.2fWAR（綜合貢獻值）的產出，讓他依舊是市場上最火燙的巨星。

請繼續往下閱讀...

本次的休賽季的大咖流動不如過去幾年迅速，且從日本挑戰大聯盟的球星身價都比預期來得低，先前塔克曾被認為有望挑戰一張至少4億美元的大合約，但近期有消息傳出，道奇可能僅會以高薪短約，也就是俗稱的枕頭合約簽下塔克。

杜奎特指出，有聯盟消息透露，目前大都會、道奇與藍鳥是最積極爭搶塔克的球隊，儘管現在看起來還不會馬上簽約，不過現在3支領先球隊已經跟其他追求者拉開一段差距。

今天《The Athletic》貝能（Mitch Bannon）撰寫的文章提到，藍鳥在簽下岡本和真後還加大招募塔克的力道。並指出藍鳥可能將才簽下5年9250萬美元的桑坦德（Anthony Santander）給交易出去，讓岡本和真與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）獲得更多指定打擊的打席，不過問題在於桑坦德上季受傷且表現差勁，加上合約不小，透過交易可能無法獲得太多回報。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法