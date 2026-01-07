MLB》從日職投回大聯盟 凱伊難忘4萬人的日式應援、認為大聯盟可效仿

凱伊。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕上季效力日職橫濱DeNA的左投凱伊（Anthony Kay），他在去年11月以2年1200萬美元（約新台幣3.76億）合約加入白襪隊，自2023年後再度重返大聯盟賽場。凱伊近日在播客節目「Baseball Isn't Boring」中提到，希望大聯盟球場也能有像日職球迷應援的場景。

凱伊在節目中被問到，日本棒球有哪些地方，大聯盟也可以採用？他對此說，「球迷們很瘋狂，每一場比賽，都有4萬名球迷為每位選手唱歌、在外野還會演奏樂器。我真的覺得，如果大聯盟球隊能引進這種方式，我認為會非常酷。」

請繼續往下閱讀...

凱伊曾在大聯盟待過5個賽季，效力過藍鳥、小熊和大都會，合計出賽44場，累積4勝2敗、平均防禦率5.59。凱伊在2024年轉戰橫濱DeNA，當年幫助橫濱奪冠。

上季在日職賽場，凱伊先發先發24場，有1場完投完封，交出9勝6敗、防禦率1.74，共投155局賞130次三振，被打擊率僅2成01。凱伊如今將與來自養樂多燕子的強打村上宗隆當隊友。

凱伊也在節目中讚賞村上宗隆，「我不知道為何他不能成為像史瓦伯（Kyle Schwarber，費城人明星重砲）那樣的選手，一季敲出30轟、40轟、甚至50轟。他的力量很誇張，是我看過最頂級的長打能力之一。當然，揮空率還是會被拿出來討論，但他會做調整、他才25歲，沒問題的。我認為他的比賽風格會順利轉換至這裡（指大聯盟）。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法