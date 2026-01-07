經典賽》賈吉領軍「復仇者聯盟」試圖重返榮耀！洋基教頭期待子弟兵表現

賈吉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊在去年大聯盟球季初，公布第1位參與經典賽的選手為紐約洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）並擔任隊長一職，對此洋基總教練布恩（Aaron Boone）也很期待賈吉能夠在這樣的環境上場比賽。

賈吉去年球季持續繳出超級鬼神般的表現，152場的出賽打出.331/.457/.688的打擊三圍，狂轟53發全壘打與114分打點，OPS+更是突破天際的215，球季結束後也再度榮獲美聯MVP殊榮，也是他近4年來第3度獲獎，今年領軍美國的他，將是他生涯首度踏上經典賽戰場。

關於賈吉出戰WBC一事，洋基教頭布恩在美國時間週一接受採訪坦言，他很為賈吉感到高興，「這項賽事如今變得這麼受歡迎，再加上毫無疑問地，上一屆對於美國隊來說非常特別，我認為以賈吉這種等級、這種份量的球員來領軍美國隊是個正確的決定，我很期待他能在這樣的環境下上場比賽。」

洋基陣中除了賈吉，終結者貝納（David Bednar）也入選美國隊，此外工具人卡巴列羅（José Caballero，巴拿馬）、明星二壘奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.，英國）、牛棚大將克魯茲（Fernando Cruz，波多黎各）、後援投手杜瓦爾（Camilo Doval，多明尼加）以及捕手威爾斯（Austin Wells，多明尼加）都有望代表其他國家出賽。

不過迎戰如此高強度的比賽，相對地也伴隨可能受傷的風險，甚至可能影響到例行賽的發揮，對此布恩也表明的確是會有一點擔心，「但我也了解，這佔了我們這運動中很大一部份，我想我們所能做的，就是確保這些選手在上場比賽時能保持最佳狀態，並且在安全、健康的情況下完成比賽。」

布恩繼續補充道：「雖然還是會有一些情況會希望他們能夠避免去做，尤其是投手群，但我同時也能理解，這些球員能在這個層級去競爭，對他們而言有相當的價值，這種情況反而可以迫使他們在休賽季做足準備更早進入狀態，包括我們球隊的投手也是如此。」

上一屆WBC冠軍戰不敵日本飲恨吞敗後，美國本屆試圖重返榮耀，包括兩聯盟的塞揚獎得主史基斯（Paul Skenes）與史庫柏爾（Tarik Skubal）、轟炸60發全壘打的重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）以及兩位費城人明星重砲哈波（Bryce Harper）和史瓦伯（Kyle Schwarber）等都將參賽，組成「復仇者聯盟」。

