自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》賈吉領軍「復仇者聯盟」試圖重返榮耀！洋基教頭期待子弟兵表現

2026/01/07 11:34

賈吉。（資料照，法新社）賈吉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊在去年大聯盟球季初，公布第1位參與經典賽的選手為紐約洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）並擔任隊長一職，對此洋基總教練布恩（Aaron Boone）也很期待賈吉能夠在這樣的環境上場比賽。

賈吉去年球季持續繳出超級鬼神般的表現，152場的出賽打出.331/.457/.688的打擊三圍，狂轟53發全壘打與114分打點，OPS+更是突破天際的215，球季結束後也再度榮獲美聯MVP殊榮，也是他近4年來第3度獲獎，今年領軍美國的他，將是他生涯首度踏上經典賽戰場。

關於賈吉出戰WBC一事，洋基教頭布恩在美國時間週一接受採訪坦言，他很為賈吉感到高興，「這項賽事如今變得這麼受歡迎，再加上毫無疑問地，上一屆對於美國隊來說非常特別，我認為以賈吉這種等級、這種份量的球員來領軍美國隊是個正確的決定，我很期待他能在這樣的環境下上場比賽。」

洋基陣中除了賈吉，終結者貝納（David Bednar）也入選美國隊，此外工具人卡巴列羅（José Caballero，巴拿馬）、明星二壘奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.，英國）、牛棚大將克魯茲（Fernando Cruz，波多黎各）、後援投手杜瓦爾（Camilo Doval，多明尼加）以及捕手威爾斯（Austin Wells，多明尼加）都有望代表其他國家出賽。

不過迎戰如此高強度的比賽，相對地也伴隨可能受傷的風險，甚至可能影響到例行賽的發揮，對此布恩也表明的確是會有一點擔心，「但我也了解，這佔了我們這運動中很大一部份，我想我們所能做的，就是確保這些選手在上場比賽時能保持最佳狀態，並且在安全、健康的情況下完成比賽。」

布恩繼續補充道：「雖然還是會有一些情況會希望他們能夠避免去做，尤其是投手群，但我同時也能理解，這些球員能在這個層級去競爭，對他們而言有相當的價值，這種情況反而可以迫使他們在休賽季做足準備更早進入狀態，包括我們球隊的投手也是如此。」

上一屆WBC冠軍戰不敵日本飲恨吞敗後，美國本屆試圖重返榮耀，包括兩聯盟的塞揚獎得主史基斯（Paul Skenes）與史庫柏爾（Tarik Skubal）、轟炸60發全壘打的重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）以及兩位費城人明星重砲哈波（Bryce Harper）和史瓦伯（Kyle Schwarber）等都將參賽，組成「復仇者聯盟」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中