NBA》差點搞砸26分領先！ 東部倒數第二的巫師仍爆冷險勝魔術

2026/01/07 13:11

麥卡倫。（美聯社）麥卡倫。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕全聯盟倒數第四的巫師，今天靠麥卡倫（CJ McCollum）獨拿27分，巫師差點搞砸26分的領先，最後仍以120比112爆冷擊敗魔術。巫師近7戰拿5勝，目前以10勝25敗居東部倒數第二。

巫師上半場打完靠前鋒薩爾（Alex Sarr）、麥卡倫合拿27分以62比50領先。第三節巫師先打出27比13的攻勢，包含錢帕尼（Justin Champagnie）在該節剩下4分32秒投進三分後，擴大至全場最多的26分領先。三節完巫師仍領先14分。

不過，第四節魔術打出一波18比6攻勢，長人畢塔吉（Goga Bitadze）在剩下5分03秒時上籃得分後，雙方僅2分差距。麥卡倫先是妙傳給薩爾灌籃得分，接著麥卡倫連拿8分，他在末節獨拿10分守住戰果。

巫師全隊有6人得分上雙，麥卡倫全場拿27分6籃板5助攻，薩爾23分8籃板、賞4次火鍋。錢帕尼替補拿17分，庫利巴利（Bilal Coulibaly）14分8籃板、外帶5次抄截。巴格利（Marvin Bagley III）12分，米德爾頓（Khris Middleton）11分7籃板。

魔術以替補出發的理查森（Jase Richardson）20分最佳，巴恩（Desmond Bane）15分，班切羅（Paolo Banchero）14分， 達席爾瓦（Tristan Da Silva）13分，彭達（Noah Penda）、畢塔吉各拿10分。魔術隊仍以20勝17敗居東部第七。

