體育 籃球 NBA

NBA》詹姆斯、東契奇都轟30分 湖人逆轉鵜鶘收3連勝

2026/01/07 11:35

東契奇。（法新社）東契奇。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今踢館紐奧良，靠詹姆斯（LeBron James）與東契奇（Luka Doncic）各拿30分，以111：103逆轉鵜鶘，收下3連勝，鵜鶘則苦吞8連敗。

湖人今面對西部爐主鵜鶘，上半場靠東契奇與詹姆斯獨撐大局，東契奇砍下16分，詹姆斯也有15分進帳，但打完前兩節以51：54落後多點開花的鵜鶘。

帶著3分領先進入下半場的鵜鶘，易籃後靠墨菲（Trey Murphy III）大爆發，單節12投8中，包括3記三分球，第三節就豪取20分，打完第三節仍握有86：79優勢。

詹姆斯決勝節率隊反撲，開局連續2記三分彈幫助湖人要到領先，湖人此節打出32：17的攻勢逆襲，終場以8分差完成逆轉勝，詹姆斯在末節獨得10分，東契奇也拿下8分。

詹姆斯今貢獻30分、8籃板，8助攻全能演出，東契奇30分、10助攻，艾頓（Deandre Ayton）18分、11籃板，史馬特（Marcus Smart）挹注13分。

墨菲此役拿下42分仍無法幫助球隊止敗，威廉森（Zion Williamson）拿下15分，昆恩（Derik Queen）挹注10分、13籃板。

