NBA》溫班亞瑪高效率拿30分 關鍵時刻卻坐板凳看馬刺遭逆轉

2026/01/07 11:40

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪今天歸隊就攻下全隊最高30分，但上場時間受到限制，馬刺也不敵灰熊。（美聯社）馬刺「法國怪物」溫班亞瑪今天歸隊就攻下全隊最高30分，但上場時間受到限制，馬刺也不敵灰熊。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天歸隊就攻下全隊最高30分，但他上場時間受到限制，關鍵時刻只能在板凳當啦啦隊，最終馬刺也以105：106不敵灰熊。

溫班亞瑪在日前對尼克之戰不慎弄傷左膝，直到今天才歸隊從板凳出發，上場21分鐘，就以20投10中，包括3顆三分球，攻下30分、5籃板和3助攻，不過教練團為了保護他，在第4節決勝時刻還是不讓他上陣。

馬刺當家後衛福克斯此仗表現其實荒腔走板，全場18投才4中，但他一度展現進攻能力，還用阻攻擋住對手的快攻，差點帶領馬刺贏球。另外，錢帕尼（Julian Champagnie）攻下23分，卡瑟爾（Stephon Castle）拿下15分，但他提前犯滿畢業。

灰熊拒絕讓馬刺得逞，尤其斯賓塞（Cam Spencer）更是展現強心臟，用連2顆三分球率隊翻轉戰局，而福克斯在球隊未喊暫停時決定執行最後一擊卻遭對手擋下，黑衫軍只能兵敗客場。

灰熊雖然傷兵多，此仗就靠斯賓塞繳出21分、8籃板、8助攻，蘭德爾（Jock Landale）19分、9籃板，兩位成為球隊終結4連敗的功臣，另外威廉斯（Vince Williams Jr.）挹注15分，主力長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）21分、9籃板。

