棒球 中職

中職》江少慶降臨！統一獅完整規劃出爐 拚4月中亮相

2026/01/07 11:57

江少慶。（記者李惠洲攝）江少慶。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕今天是統一獅第一階段投手練習日，陣中最受注目的江少慶首度團隊練習。從林岱安FA補償方案中決定挑他時，獅隊就擬定好計畫，依照保守估計的時程，江少慶可望在4月中或4月下旬完全於一軍出賽。

獅隊總教練林岳平指出，江少慶在1月整個月會做優化投球的機制調整，畢竟他是胸大肌受傷，優化是為了讓他運用更多關節的力量，讓胸大肌的負擔減少，同時不影響他的投球能力，這需要透過一些訓練來優化。

江少慶過去有傷痛史，獅隊擬定的調整都是希望讓他減少受傷或有重大傷害的可能，餅總說，今天第一天就跟著教練微調，從中找到對他更好、更有幫助的方式，希望他在運動表現有更高水準的表現。

獅隊有二軍運科投手教練曾浩哲來擬定訓練方向，餅總今天也跟著做訓練觀察流程，由於他在1月15日要以台灣隊投手教練身份向國家隊教練報到，之後訓練就會交給教練團。

餅總表示，江少慶預定在2月進牛棚，並在3月底嘗試3週輪值，預估在一軍完全出賽是4月中、4月下旬。

