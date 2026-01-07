自由電子報
NBA

NBA》葛蘭德率騎士拉尾盤奪勝 溜馬苦吞13連敗打破隊史紀錄

2026/01/07 13:45

葛蘭德。（路透）葛蘭德。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今日作客溜馬主場的騎士，靠著葛蘭德（Darius Garland）在末節大爆發上演逆轉，除了以120：116拿下近5場第4勝外，還送給對手打破隊史紀錄的13連敗。

騎士在賽前傳出壞消息，因左腳傷勢本季尚未出賽的斯特魯斯（Max Strus）還在療傷，必須再缺席至少一個月，這讓總教練亞特金森（Kenny Atkinson）決定讓陣中球星米契爾（Donovan Mitchell）休息一天。

比賽一開始，騎士火力就略遜溜馬一籌，並且第1節還沒打完的情況下，魏德（Dean Wade）還因左膝挫傷退場且沒有回歸，次節騎士手感雖有回溫，但對手靠著6記三分球依舊保持優勢，一直到第3節結束都還是以93：84領先。

不過比賽進入決勝節，騎士吹起反攻號角，團隊在一開始9投6中，打出14：4的攻勢超前比數，雖然內姆哈德（Andrew Nembhard）與沃克（Jarace Walker）接連得分再度要回領先，但隨後艾倫（Jarrett Allen）、葛蘭德與杭特（De'Andre Hunter）合力助隊連拿11分強勢逆轉。

雖然溜馬此時還未放棄比賽，在剩下34秒時一度追到只剩1分差，但之後葛蘭德跳投得分，單節個人7投全部命中砍進14分，再加上罰球掌握度高，最終完成逆轉秀取得勝利。

上個賽季打敗東部各強權闖進冠軍賽的溜馬，本季當家一哥哈里伯頓（Tyrese Haliburton）因傷完全報銷的情況下群龍無首，開季前36場比賽苦吞30敗十分慘淡，今天仍無法拿下勝利的情況，也讓團隊苦吞13連敗打破隊史紀錄，甚至再吞1敗就追平本季由巫師締造的14連敗不名譽紀錄。

葛蘭德砍下全場最高29分，其中14分是在第4節取得，莫布里（Evan Mobley）攻下20分，艾倫和麥瑞爾（Sam Merrill）皆有19分進帳，其中後者三分外線10投6中表現突出。

溜馬部分，西亞卡姆（Pascal Siakam）得到全隊最高的22分，赫夫（Jay Huff）包括4記三分在內，打下10投7中外帶罰球2中1的表現，進帳20分追平本季最高，內姆哈德則繳15分11助攻。

西亞卡姆。（路透）西亞卡姆。（路透）

