自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》14分8籃板還不夠強！ 湖人狀元郎艾頓遭爆不在未來藍圖

2026/01/07 13:24

艾頓。（路透）艾頓。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕湖人休賽季以2年1660萬美元合約簽下昔日狀元郎艾頓（Deandre Ayton），不過今天有媒體爆料，湖人內部並不認為艾頓會紫金大軍中鋒位的長期解答。

艾頓在2018年選秀以狀元之姿加入太陽，生涯不曾入選過明星賽，但在2020-21賽季隨隊打過總冠軍賽，在太陽隊時期，艾頓的表現穩定如公務員，303場出賽平均16.7分、10.4籃板，命中率59.7%，他在2023年被太陽交易給拓荒者後，也沒有繳出「統治頓」的表現，去年6月底就被拓荒者釋出，並以2年約轉戰湖人。

來到湖人的艾頓，原本被期待能夠成為東契奇（Luka Doncic）良好的擋拆搭檔，但本季至今只有14.3分、8.4籃板表現，雙創生涯新低，更是生涯第一次籃板平均不到雙位數，不過命中率是生涯新高的70.4%。

根據NBA資深記者費雪（Jake Fischer）在《Bleacher Report》透露，湖人一旦擁有充足的薪資空間，將會在休賽季去尋找更強大的中鋒人選：「我已經說過一段時間了，我不認為湖人球團內部有人會把艾頓視為中鋒位置的長期解答，或認為他是那個能陪著東契奇在好萊塢終老、並在擋拆中持續提供空接威脅的人。」

艾頓本季表現對湖人來說尚可接受，不過有幾場他的表現令人質疑過於消極，近期更有報導指出，艾頓因為缺乏進攻球權感到沮喪，他向記者透露：「大個子無法餵球給自己。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中