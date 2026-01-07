NBA》14分8籃板還不夠強！ 湖人狀元郎艾頓遭爆不在未來藍圖

艾頓。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕湖人休賽季以2年1660萬美元合約簽下昔日狀元郎艾頓（Deandre Ayton），不過今天有媒體爆料，湖人內部並不認為艾頓會紫金大軍中鋒位的長期解答。

艾頓在2018年選秀以狀元之姿加入太陽，生涯不曾入選過明星賽，但在2020-21賽季隨隊打過總冠軍賽，在太陽隊時期，艾頓的表現穩定如公務員，303場出賽平均16.7分、10.4籃板，命中率59.7%，他在2023年被太陽交易給拓荒者後，也沒有繳出「統治頓」的表現，去年6月底就被拓荒者釋出，並以2年約轉戰湖人。

來到湖人的艾頓，原本被期待能夠成為東契奇（Luka Doncic）良好的擋拆搭檔，但本季至今只有14.3分、8.4籃板表現，雙創生涯新低，更是生涯第一次籃板平均不到雙位數，不過命中率是生涯新高的70.4%。

根據NBA資深記者費雪（Jake Fischer）在《Bleacher Report》透露，湖人一旦擁有充足的薪資空間，將會在休賽季去尋找更強大的中鋒人選：「我已經說過一段時間了，我不認為湖人球團內部有人會把艾頓視為中鋒位置的長期解答，或認為他是那個能陪著東契奇在好萊塢終老、並在擋拆中持續提供空接威脅的人。」

艾頓本季表現對湖人來說尚可接受，不過有幾場他的表現令人質疑過於消極，近期更有報導指出，艾頓因為缺乏進攻球權感到沮喪，他向記者透露：「大個子無法餵球給自己。」

