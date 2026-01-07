自由電子報
NBA》「蟻人」砍26分全場最高 灰狼下半場火力全開擊潰熱火

2026/01/07 14:32

愛德華茲。（美聯社）愛德華茲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今在主場作戰的灰狼，靠著當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）領銜，在下半場火力全開，助隊以122：94擊潰熱火收下3連勝。

比賽一開始，愛德華茲就遇上犯規麻煩，第1節剩不到4分鐘就已經領到2次犯規，也讓他這段時間被放在板凳休息，熱火也把握機會在首節小幅領先，不過進入次節，包括愛德華茲在內，團隊9名上場球員皆有得分紀錄，讓灰狼上半場反倒超前7分。

易籃後，灰狼在第3節下起三分雨，包括迪文森佐（Donte DiVincenzo）3投全中、愛德華茲3中2、藍道（Julius Randle）也砍進1顆拉開分數差距，進入決勝節仍持續維持火力，再加上熱火團隊20投僅5中，使灰狼在比賽結束前還一度領先對手多達31分，最終球隊在下半場狂砍61分，輕鬆拿下比賽勝利。

因腳傷在賽前傷病報告中被列為出賽存疑的愛德華茲，今天傷勢無虞正常出賽，全場18投8中、三分8投5中、罰球6投5中攻下26分全場最高，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）緊隨其後拿到19分，戈貝爾（Rudy Gobert）取得13分17籃板，藍道則是15分11籃板。

熱火部分僅有3人得分上雙，本季陣中得分王鮑威爾（Norman Powell）得21分最高，缺陣11場比賽後從腳趾傷勢康復的赫爾羅（Tyler Herro）進帳17分，威金斯（Andrew Wiggins）也有10分。

