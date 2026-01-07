自由電子報
體育 棒球 日職

日職》想讓有原航平扛主場開幕戰 火腿新庄監督計畫「中5日」輪值

2026/01/07 14:49

新庄剛志。（資料照，記者林正堃攝）新庄剛志。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿休賽季以4年總值30億日圓網羅軟銀強投有原航平，讓這位33歲明星右投自2020年後再度重返老東家火腿。這讓日本火腿監督新庄剛志在今天受訪直呼是「耶誕禮物」，想讓有原扛新賽季主場開幕戰的先發投手。

有原航平與現任火腿王牌伊藤大海，連2年都以單季14勝並列太平洋聯盟勝投王，其中有原航平上季吃下175局、防禦率3.03，有1場完投完封。有原過去3年效力軟銀，貢獻38場勝投。

日媒《Sponichi Annex》報導，新庄剛志今天在火腿二軍基地受訪，對於休季網羅有原航平，讓新庄監督笑說，「從耶誕節開始就收到一個不得了的禮物，能把有原君簽回來，（和伊藤）連2年最多勝的兩人？等於是更接近優勝了，真的是很開心的耶誕節。」

日本火腿新賽季開幕系列賽，將先作客軟銀鷹打3連戰，先發輪值可能依序為伊藤大海、北山亘基、達孝太，接著在3月31日的主場開幕戰迎戰千葉羅德，新庄監督希望讓有原航平扛新賽季主場首戰先發。

新庄剛志說，「關於有原君，我希望他要投180局。在我心中，伊藤君、有原君、北山君、達君，應該都能採用中5日輪值。前3個月先用中5日，之後再安排一些休息。」由於火腿先發人手充足，新庄剛志指出，「現在我心中就已經有11個人了。」

