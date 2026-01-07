自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》前2年很難過 江少慶老實說：感覺像燈亮不起來

2026/01/07 14:02

江少慶。（記者李惠洲攝）江少慶。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕今天是統一獅第一階段投手練習日，陣中最受注目的江少慶首度團隊練習，有別於去年只能在防護室迎接新的一年，今早他能完整跟隨球隊走完整個流程，讓他直呼：「開心啊！終於正常了⋯」

獅隊今日投手練習日正式啟動，江少慶3日起就到台南球場自主訓練，有別於過去2年只能待防護室的苦悶感，臉上笑容增加不少，他形容，前2年受傷感覺像是當燈光落下時，自己獨自坐在那邊，「大家都在看著你，可是你的燈卻亮不起來，就是這種感覺。」

去年江少慶在秋訓猛飆150公里，完成設定的牛棚顆數，確認今年春訓的銜接工作，休季期間卻在林岱安FA案之中意外被富邦放在保護名單外，讓獅隊補償挑走，來獅隊遇到即將帶領他走向復甦之路的二軍運科投手教練曾浩哲，即便是兩人第一次合作，江少慶直言很興奮，「畢竟教練帶出很多成功的案例，我能做的就是跟著他訓練。」

獅隊早在補償決定挑江少慶就確認他的訓練課表，整個1月會做優化投球的機制調整，讓受傷的胸大肌的負擔減少，同時不影響他的投球能力，預定2月進牛棚，3月底嘗試3週輪值，預估在一軍完全出賽是4月中、4月下旬。江少慶也說：「我會盡可能做好每個階段該做的事情。」

新球季來到新球隊，喜愛直立系號碼的江少慶揮別富邦的71號，挑選也有7的「76號」重新出發，他說，前2年受傷滿難過的，畢竟沒有人想受傷，「自己的傷算是痊癒了，統一球團也有浩哲協助調整，希望今年球季能健康出賽。」

江少慶。（記者李惠洲攝）江少慶。（記者李惠洲攝）

江少慶。（記者李惠洲攝）江少慶。（記者李惠洲攝）

江少慶。（記者李惠洲攝）江少慶。（記者李惠洲攝）

運科投手教練曾浩哲。（記者李惠洲攝）運科投手教練曾浩哲。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中