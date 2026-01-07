中職》前2年很難過 江少慶老實說：感覺像燈亮不起來

江少慶。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕今天是統一獅第一階段投手練習日，陣中最受注目的江少慶首度團隊練習，有別於去年只能在防護室迎接新的一年，今早他能完整跟隨球隊走完整個流程，讓他直呼：「開心啊！終於正常了⋯」

獅隊今日投手練習日正式啟動，江少慶3日起就到台南球場自主訓練，有別於過去2年只能待防護室的苦悶感，臉上笑容增加不少，他形容，前2年受傷感覺像是當燈光落下時，自己獨自坐在那邊，「大家都在看著你，可是你的燈卻亮不起來，就是這種感覺。」

去年江少慶在秋訓猛飆150公里，完成設定的牛棚顆數，確認今年春訓的銜接工作，休季期間卻在林岱安FA案之中意外被富邦放在保護名單外，讓獅隊補償挑走，來獅隊遇到即將帶領他走向復甦之路的二軍運科投手教練曾浩哲，即便是兩人第一次合作，江少慶直言很興奮，「畢竟教練帶出很多成功的案例，我能做的就是跟著他訓練。」

獅隊早在補償決定挑江少慶就確認他的訓練課表，整個1月會做優化投球的機制調整，讓受傷的胸大肌的負擔減少，同時不影響他的投球能力，預定2月進牛棚，3月底嘗試3週輪值，預估在一軍完全出賽是4月中、4月下旬。江少慶也說：「我會盡可能做好每個階段該做的事情。」

新球季來到新球隊，喜愛直立系號碼的江少慶揮別富邦的71號，挑選也有7的「76號」重新出發，他說，前2年受傷滿難過的，畢竟沒有人想受傷，「自己的傷算是痊癒了，統一球團也有浩哲協助調整，希望今年球季能健康出賽。」

運科投手教練曾浩哲。（記者李惠洲攝）

