MLB》官網點出5大超進化！「投手大谷」邁向最強形態

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平強投豪打不斷締造史詩級紀錄，成為大聯盟獨一無二的存在。大聯盟電視網《MLB Network》將1月7日訂為「Shohei Day」，更推出全天候特別節目，回顧大谷翔平生涯經典時刻，而2025年重返投手丘的表現，更被視為去年棒球界的焦點之一，大聯盟官網記者阿德勒（David Adler）撰文點出，「投手大谷」本季回歸的5大亮點。

大谷翔平在歷經第2次右手肘手術後，於2025年重拾投打二刀流，儘管外界曾擔心手術後球速可能下滑，但大谷再次打破醫學常識。阿德勒指出，大谷翔平去年的四縫線速球平均時速高達98.4 英里，比受傷前的2023賽季還要快1.5英里，更飆出生涯新高的101.7英里，他在例行賽與季後賽中，共投出49顆超過100英里的火球，均速高居全聯盟先發投手前五。

大谷也展現了前所未有的控球精準度，47局的投球中送出62次三振，三振率為33.0％，保送率僅有4.3%，三振四壞比（K/BB）高達6.89，在全大聯盟先發超過10場的投手之中排名第2，僅次於老虎兩屆賽揚巨投史庫柏爾（Tarik Skubal）。阿德勒預測，只要大谷在2026年能健康投完一整季，極有機會再次突破200次三振大關。

大谷翔平除了直球速度上升外，所有變化球的平均球速，也全數創下生涯新高，意味著他的橫掃球、滑球、指叉球與曲球都變得更加銳利。數據證明大谷已經從過往依靠「球威」壓制的投手，進化為同時兼具「控球」的藝術家。「換句話說，邁入2026年的大谷，整體球威可能比以往任何時候都更加可怕。」阿德勒這樣寫道。

大谷翔平也多了新的武器球，是一顆時速近90英里的高速滑球（Hard Slider），揮空率高達44%。此外，他在季後賽關鍵時刻找回了招牌指叉球（Splitter），看起來完全回到了巔峰狀態。

為了提升投球穩定性，大谷翔平去年罕見地採用了「全揮臂投球」（Full Windup）的機制。統計顯示，在壘上無人、使用全揮臂投球時，大谷的「投球價值」（Pitching Run Value）創下生涯最佳，大谷在壘上無人時，每100球可防止+1.6分，創下個人生涯新高。更驚人的是，他在半個賽季內所累積的價值+11分，幾乎快追上他在2022年整季的巔峰表現的+14分。

大谷翔平新賽季將再度挑戰完全二刀流，力拚2度達成單季同時達成規定投球局數與規定打席的史上第一人紀錄，劍指年度MVP4連霸、生涯第5座MVP大獎。

