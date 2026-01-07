自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》官網點出5大超進化！「投手大谷」邁向最強形態

2026/01/07 16:47

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平強投豪打不斷締造史詩級紀錄，成為大聯盟獨一無二的存在。大聯盟電視網《MLB Network》將1月7日訂為「Shohei Day」，更推出全天候特別節目，回顧大谷翔平生涯經典時刻，而2025年重返投手丘的表現，更被視為去年棒球界的焦點之一，大聯盟官網記者阿德勒（David Adler）撰文點出，「投手大谷」本季回歸的5大亮點。

大谷翔平在歷經第2次右手肘手術後，於2025年重拾投打二刀流，儘管外界曾擔心手術後球速可能下滑，但大谷再次打破醫學常識。阿德勒指出，大谷翔平去年的四縫線速球平均時速高達98.4 英里，比受傷前的2023賽季還要快1.5英里，更飆出生涯新高的101.7英里，他在例行賽與季後賽中，共投出49顆超過100英里的火球，均速高居全聯盟先發投手前五。

大谷也展現了前所未有的控球精準度，47局的投球中送出62次三振，三振率為33.0％，保送率僅有4.3%，三振四壞比（K/BB）高達6.89，在全大聯盟先發超過10場的投手之中排名第2，僅次於老虎兩屆賽揚巨投史庫柏爾（Tarik Skubal）。阿德勒預測，只要大谷在2026年能健康投完一整季，極有機會再次突破200次三振大關。

大谷翔平除了直球速度上升外，所有變化球的平均球速，也全數創下生涯新高，意味著他的橫掃球、滑球、指叉球與曲球都變得更加銳利。數據證明大谷已經從過往依靠「球威」壓制的投手，進化為同時兼具「控球」的藝術家。「換句話說，邁入2026年的大谷，整體球威可能比以往任何時候都更加可怕。」阿德勒這樣寫道。

大谷翔平也多了新的武器球，是一顆時速近90英里的高速滑球（Hard Slider），揮空率高達44%。此外，他在季後賽關鍵時刻找回了招牌指叉球（Splitter），看起來完全回到了巔峰狀態。

為了提升投球穩定性，大谷翔平去年罕見地採用了「全揮臂投球」（Full Windup）的機制。統計顯示，在壘上無人、使用全揮臂投球時，大谷的「投球價值」（Pitching Run Value）創下生涯最佳，大谷在壘上無人時，每100球可防止+1.6分，創下個人生涯新高。更驚人的是，他在半個賽季內所累積的價值+11分，幾乎快追上他在2022年整季的巔峰表現的+14分。

大谷翔平新賽季將再度挑戰完全二刀流，力拚2度達成單季同時達成規定投球局數與規定打席的史上第一人紀錄，劍指年度MVP4連霸、生涯第5座MVP大獎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中