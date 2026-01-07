自由電子報
MLB》曾是藍鳥農場潛力好手！洋基簽下僅在大聯盟投1局的25歲右投

2026/01/07 17:35

克洛芬斯坦。（資料照，取自X）克洛芬斯坦。（資料照，取自X）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網球員異動紀錄，洋基以小聯盟合約簽下25歲右投克洛芬斯坦（Adam Kloffenstein）。根據《7News Boston WHDH》記者亞歷山大（Ari Alexander）報導，這筆合約附帶大聯盟春訓邀請。

克洛芬斯坦於2018年選秀會被藍鳥相中，2019-2022年都是藍鳥農場前30名的潛力新秀，更連續3年入選農場前10，他在2023年7月被打包交易至紅雀換取火球男希克斯（Jordan Hicks），並在2024年6月20日迎來大聯盟初登板，後援1局三上三下。

然而這就是克洛芬斯坦唯一的大聯盟經驗，該季結束後紅卻選擇不續約（non-tender）克洛芬斯坦，而他決定以小聯盟合約重返藍鳥。然而上季他在藍鳥體系表現不理想，開季前2個月都躺在傷兵名單，3A投82局挨20轟，防禦率高達6.26、保送率11.7%，季後再度選擇成為自由身並加盟洋基。

克洛芬斯坦生涯在3A出賽45場（41場先發）累積210.1局投球，防禦率5.01，三振率21.57%，保送率11.55%；2A投175局防禦率4.63。不過《MLBTR》指出，克洛芬斯坦年僅25歲，仍有充足時間來調整；而洋基投手養成部門，近年也確實協助不少原本名不見經傳，或是狀況不佳的投手找到突破點。

