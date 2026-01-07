NBA》重申東契奇才是湖人門面 詹皇：全隊包括我都必須配合他

東契奇與詹姆斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與東契奇（Luka Doncic）今天對戰鵜鶘各轟下30分，率隊以111：103逆轉贏球。詹姆斯今天賽後受訪再度重申，東契奇才是湖人的門面和核心。

「Luka不需要為了我去改變他的比賽方式，」詹姆斯賽後談到東契奇時表示，他是這支球隊的門面與核心，不需要調整自己的打法，反而是球隊要圍繞著他去調整，並想辦法把事情做好。

請繼續往下閱讀...

詹姆斯補充說道：「我們就是盡量打得更有彈性，圍繞著他運作，我們都知道他是個不可思議的擋拆高手，也是頂級的得分終結者，他能吸引防守注意力，對手往往會用四隻眼睛，有時甚至六隻眼睛盯著他，所以，重點在於我們要把自己放在正確的位置上，這對我來說不是問題，也不是困擾。」

詹姆斯此役出賽33分鐘，19投10中、包括三分球5投3中，貢獻30分，另有8籃板、8助攻、2抄截、1火鍋，且只發生1次失誤，是紫金大軍末節打出32：17的攻勢逆襲的功臣。詹姆斯表示，球隊的攻勢一切都會從他和東契奇開始，只要他們一起在球場上，他會持球，自己也會持球，他們必須確保在進攻端和防守端，都能讓隊友站在正確的位置上。

東契奇賽後也盛讚前輩的表現：「真的太不可思議了，他一直在幫助我，也幫助隊友，投籃效率又超高，他無所不能，我真的很感激，我們彼此之間的默契一場比一場好，而且只會持續進步。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法