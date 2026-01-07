自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

「鐵鎚盃」青棒賽開打 拚進軍貝比魯斯聯盟世界賽門票

2026/01/07 17:04

「鐵鎚盃」貝比魯斯青棒錦標賽，今天上午在岡山棒球場熱鬧開打。（記者蘇福男攝）「鐵鎚盃」貝比魯斯青棒錦標賽，今天上午在岡山棒球場熱鬧開打。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕專為國內青棒生力軍舉辦的「螺絲盃」青棒錦標賽，今年回歸「鐵鎚盃」貝比魯斯青棒錦標賽，今天上午在岡山棒球場開打，高苑工商董事長余政憲說，今年冠軍隊將代表我國遠征美國貝比魯斯聯盟世界青棒錦標賽。

熱愛並致力推展棒球運動的前內政部長余政憲，為紀念父親余瑞言（綽號「鐵鎚」），於1988年創辦鐵鎚盃賽事，剛開始以慢速壘球為主，2014年余政憲和一批志同道合的螺絲業者發起螺絲盃青棒邀請賽，固定每年元月比賽，參賽隊伍12至16隊不等，參賽選手以就讀高中1、2年級學生球員為主，以增加在校球員的實戰經驗。

開幕典禮今天上午10點15分在岡山棒球場登場，包括高雄市府運動發展局長侯尊堯、高雄市棒球委員會主委蔡昌達議員黃秋媖等人到場觀禮，余政憲致詞說，連續舉辦11 年的「螺絲盃」，今年改回「鐵鎚盃」，繼續傳承培育青棒明日之星初衷，並獲貝比魯斯聯盟青睞，今年冠軍隊將代表我國遠征美國貝比魯斯聯盟世界青棒錦標賽。

「鐵鎚盃」貝比魯斯青棒錦標賽今熱鬧開打，賽程將進行至11日，計有高苑工商A、B隊和東石高中、陽明工商、崇義高中、台南海事、壽山高中、大同高中、成德高中、台東體中、美和高中、白河商工、南英商工、大溪高中、善化高中、彰化藝中共15校16隊參賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中