「鐵鎚盃」青棒賽開打 拚進軍貝比魯斯聯盟世界賽門票

「鐵鎚盃」貝比魯斯青棒錦標賽，今天上午在岡山棒球場熱鬧開打。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕專為國內青棒生力軍舉辦的「螺絲盃」青棒錦標賽，今年回歸「鐵鎚盃」貝比魯斯青棒錦標賽，今天上午在岡山棒球場開打，高苑工商董事長余政憲說，今年冠軍隊將代表我國遠征美國貝比魯斯聯盟世界青棒錦標賽。

熱愛並致力推展棒球運動的前內政部長余政憲，為紀念父親余瑞言（綽號「鐵鎚」），於1988年創辦鐵鎚盃賽事，剛開始以慢速壘球為主，2014年余政憲和一批志同道合的螺絲業者發起螺絲盃青棒邀請賽，固定每年元月比賽，參賽隊伍12至16隊不等，參賽選手以就讀高中1、2年級學生球員為主，以增加在校球員的實戰經驗。

請繼續往下閱讀...

開幕典禮今天上午10點15分在岡山棒球場登場，包括高雄市府運動發展局長侯尊堯、高雄市棒球委員會主委蔡昌達議員黃秋媖等人到場觀禮，余政憲致詞說，連續舉辦11 年的「螺絲盃」，今年改回「鐵鎚盃」，繼續傳承培育青棒明日之星初衷，並獲貝比魯斯聯盟青睞，今年冠軍隊將代表我國遠征美國貝比魯斯聯盟世界青棒錦標賽。

「鐵鎚盃」貝比魯斯青棒錦標賽今熱鬧開打，賽程將進行至11日，計有高苑工商A、B隊和東石高中、陽明工商、崇義高中、台南海事、壽山高中、大同高中、成德高中、台東體中、美和高中、白河商工、南英商工、大溪高中、善化高中、彰化藝中共15校16隊參賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法