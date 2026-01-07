MLB》準名人堂傳奇克蕭退休下一步揭曉？美媒爆料道奇名投已被鎖定

克蕭。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）在2025年球季結束後正式退役，告別投手丘後，如今他的下一站可能是在轉播台。

克蕭18年大聯盟生涯皆效力道奇，累積223勝96敗、3座塞揚獎、3座世界大賽冠軍以及3052次三振，防禦率2.53。克蕭在去年道奇封王遊行上坦言，自己還不確定退休後的打算，「1年後、2年後、5年後，我完全不知道自己會在做什麼。雖然這有點可怕，但同時也讓人興奮，再也不用被行程綁住，不用再綁訓練帶，也不必為了提升球速而做藥球訓練，某種意義上，我感受到自由。」

根據《The Athletic》消息來源爆料，NBC及其串流平台Peacock目前正在評估邀請這位準名人堂球星擔任棚內球評，為2026年開始轉播大聯盟賽事做準備；據悉現年37歲的克蕭是NBC/Peacock的「首要鎖定目標之一」，同時預計讓他在來季「只參與部分重點賽事」的球評工作。

NBC/Peacock將於2026年球季起，依據與大聯盟的新轉播合約播出「週日夜間棒球（Sunday Night Baseball）」，同時也將轉播季後賽首輪賽事。而除了克蕭之外，《The Athletic》消息來源還透露，前紅人當家球星沃托（Joey Votto）也是被各大轉播單位鎖定、下季可望轉任球評的熱門人選。

