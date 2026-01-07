自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》準名人堂傳奇克蕭退休下一步揭曉？美媒爆料道奇名投已被鎖定

2026/01/07 19:51

克蕭。（資料照，美聯社）克蕭。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇三屆塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）在2025年球季結束後正式退役，告別投手丘後，如今他的下一站可能是在轉播台。

克蕭18年大聯盟生涯皆效力道奇，累積223勝96敗、3座塞揚獎、3座世界大賽冠軍以及3052次三振，防禦率2.53。克蕭在去年道奇封王遊行上坦言，自己還不確定退休後的打算，「1年後、2年後、5年後，我完全不知道自己會在做什麼。雖然這有點可怕，但同時也讓人興奮，再也不用被行程綁住，不用再綁訓練帶，也不必為了提升球速而做藥球訓練，某種意義上，我感受到自由。」

根據《The Athletic》消息來源爆料，NBC及其串流平台Peacock目前正在評估邀請這位準名人堂球星擔任棚內球評，為2026年開始轉播大聯盟賽事做準備；據悉現年37歲的克蕭是NBC/Peacock的「首要鎖定目標之一」，同時預計讓他在來季「只參與部分重點賽事」的球評工作。

NBC/Peacock將於2026年球季起，依據與大聯盟的新轉播合約播出「週日夜間棒球（Sunday Night Baseball）」，同時也將轉播季後賽首輪賽事。而除了克蕭之外，《The Athletic》消息來源還透露，前紅人當家球星沃托（Joey Votto）也是被各大轉播單位鎖定、下季可望轉任球評的熱門人選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中