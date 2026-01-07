經典賽》有信心能擊敗台灣！南韓名將點出自身優勢：不會輕易被攻破

台灣隊。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽將於3月開打，台灣預賽將與日本、南韓、澳洲、捷克分在C組。綽號「超音速」的前韓職快腿、現任球評的李大炯，近日受訪信心表示，南韓有很大的機會能擊敗台灣、挺進次輪。

先前韓媒報導，李大炯在專訪中表示，對於南韓來說，本屆最重要的一戰就是台韓大戰；而他也提醒自家投手絕對不能失投，尤其澳洲、台灣近年越來越多重砲，如果比賽前段因為失投挨長打被先馳得點，就會陷入很被動的局面。

《SPOTV NEWS》報導，李大炯該次是接受《KBS Sports YouTube》專訪，並揭露訪問更多細節。李大炯在談到南韓連3屆經典賽一輪遊的原因時表示：「棒球比賽往往會因當天的投手狀況、開賽的氣氛而決定勝負。可能是因為求勝心太強，反而在開局受阻時，心理壓力變得更大。」

李大炯坦言，對上台灣一戰將會非常艱難，被問及與台灣的戰力比較，他特別強調：「短期賽事中，投手的對決非常關鍵，我不認為台灣打者能輕易攻略我們的強力投手。我們在『非贏不可』的比賽中，也一定會精銳盡出，打出最值得信賴的投手牌，屆時我不認為我們會落入下風。」

對於南韓是否能睽違17年再度晉級次輪，李大炯表示：「日本現在整體戰力確實非常扎實，可能會很困難，但只要擊敗台灣，就有機會晉級正賽，我對此是有信心的。」

