高雄6校棒球隊看《冠軍之路》 期待未來也能站上夢想舞台

高市府今日邀6所高中、國小校球隊球員觀賞電影《冠軍之路》，重溫奪冠的熱血精神。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕電影《冠軍之路》描述台灣在2024年世界棒球12強賽奪冠的熱血故事，高雄市政府今（7）日特別邀請6所三級學校棒球隊員觀影，讓小選手們重溫冠軍精神，也期盼未來亦能在棒壇上發光發熱，副市長李懷仁提及，今年基層棒球發展預算提高至2150萬元，要為球員改善更好的學習環境。

今日市府邀請三民高中、金潭國小、苓雅區中正國小、龍華國小、鼓岩國小與鼓山區鼓山國小等6校棒球隊員觀賞《冠軍之路》，影片中重現台灣隊奪冠過程最真實、最動人的熱血精神，也重振國人的棒球魂。

請繼續往下閱讀...

李懷仁表示，《冠軍之路》不只是一部電影，更是一段關於夢想與奮鬥的故事。它讓大家看見，在通往成功的道路上，沒有捷徑，只有一次又一次的練習、跌倒後再站起來的勇氣，以及彼此扶持、永不放棄的信念。

李懷仁說，高雄市長期推展三級棒球運動不餘遺力，近年在全國聯賽也取得許多優秀成績，本屆U18世界青棒錦標賽中，高雄市三民高中蘇嵐鴻、普門高中張育豪與高苑工商許書誠選手亦在賽事中有優異表現，蘇嵐鴻選手現挑戰大聯盟，已於去年10月加盟聖地牙哥教士隊。

為力挺學校棒球體育發展，高市2025年增加基層棒球發展預算至1650萬元，今年更是增加到2150萬元，用以改善球員住宿品質、提升球員學習環境，以及打造更好的球場條件，讓基層的年輕選手能安心追夢、勇敢逐夢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法