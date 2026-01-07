MLB》休季兩度遭DFA！前道奇左投又被交易換現金 美媒看好轉隊發展

布魯爾。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網報導，守護者將25歲左投布魯爾（Justin Bruihl）交易至紅雀換取現金，同時為了清出40人名單，將27歲右投肯特（Zak Kent）指定讓渡（DFA）。

布魯爾生涯從道奇出發，還效力過洛磯、海盜，今年他跟藍鳥簽下小聯盟約並順利在大聯盟開季，整季出賽15場，13.2局送出18K，防禦率5.27，三振率27.7%、滾地球率46.2%，保送率是偏高的10.8%，但他的BABIP（球被打進場內形成安打機率）高達0.459，導致他帳面成績不佳。

藍鳥季後將布魯爾DFA，守護者透過現金交易將他納入麾下，並將「Big Christmas（大耶誕）」諾埃爾（Jhonkensy Noel）DFA；不過守護者為再度強化牛棚陣容，選擇簽下阿姆斯壯（Shawn Armstrong）後，並再將布魯爾DFA。

《MLBTR》分析，紅雀目前正在重建，牛棚當中目前只有羅梅洛（JoJo Romero）一位主力左投，但他今年季後就會成為自由球員，意味著他很有可能會被交易。如果羅梅洛被交易，布魯爾與拉奎特（Nick Raquet）將成為紅雀40人名單僅剩的2位牛棚左投，也許紅雀在開季前還會再簽一些老將，但對布魯爾來說，紅雀會是很不錯的落腳點，能讓他延續大聯盟生涯。

