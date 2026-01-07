MLB》委國政局動盪！道奇火球男、大物外野恐受波及 總管曝最新狀況

亨利奎茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕近期美國總統川普（Donald Trump）宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其夫人後，當地目前暫時無政府狀態，數名目前仍待委國境內的大聯盟球員，對於冬盟、即將到來的經典賽，甚至能否順利返美參加春訓都面臨高度不確定性。而在衛冕軍道奇方面，也正積極與陣中委內瑞拉球員保持聯繫。

根據《橙縣紀事報》記者普倫科特（Bill Plunkett）報導，道奇陣中包含23歲火球右投亨利奎茲（Edgardo Henriquez），以及百大新秀第34名的外野手昆特羅（Eduardo Quintero），原先都在委內瑞拉冬季聯盟效力拉瓜伊拉鯊魚隊（Tiburones de La Guaira），如今兩人滯留委國，對此道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）表示：「我們一直都有和自家球員保持聯繫，也正在盡一切可能提供協助。」

高梅茲坦言，他現在其實不太在意有關棒球的事情，「我只想確保我們的球員都處在安全的狀態，並在能力所及的範圍內提供協助。目前看起來，大家的狀況都還算安全，只是進度比任何人期待的都要慢一些。我們的目標是持續保持聯繫，並盡我們所能，協助他們儘快離開當地。」

在道奇大聯盟名單中，還有2位委內瑞拉球員，包含今年季後將退休的資深游擊手羅哈斯（Miguel Rojas），以及27歲火球男葛拉特羅（Brusdar Graterol），幸運的是兩人休季期間都待在美國，因此未受影響。

