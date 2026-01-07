NBA》交易已成定局？ 美媒爆勇士與庫明加將分道揚鑣

庫明加（右）。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕勇士23歲好手庫明加（Jonathan Kuminga）因下背部痠痛高掛免戰牌。根據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）報導指出，庫明加在2月5日交易大限前都不會出賽，有極大的機率會被送走。

《ClutchPoints》記者西格爾爆料，庫明加與教練團的關係緊張，再加上必須勇士把握當家一哥柯瑞（Stephen Curry）生涯後期的爭冠機會，多方消息指出，庫明加與勇士分道揚鑣，幾乎已成定局。內文提到，庫明加自去年12月18日後便未再替勇士出賽，且在2月5日交易截止日前回歸的可能性極低，有知情人士透露，勇士內部目前的共識是，庫明加已經打完他身披勇士球衣的最後一場比賽。

請繼續往下閱讀...

勇士自休賽季開始就持續評估庫明加的交易行情，這樣的操作模式延續至2025-26賽季上半段，並隨著交易截止日逼近而更加積極。庫明加在去年9月以受限制自由球員身分，與勇士簽下2年4680萬美元延長合約，並將於1月15日取得交易資格，合約中還包含15%的交易獎金條款，一旦交易成功，合約將提升至約4850萬美元。

西格爾指出，勇士高層與庫明加團隊之間，對於未來4週內完成交易已有了默契，儘管庫明加的市場價值相較過往有所下滑，但仍被視為一名具潛力的側翼好手，國王、鵜鶘、公牛、拓荒者和獨行俠都對他有興趣。

西格爾認為，勇士的目的並非要交易來明星球員，而是希望透過送走庫明加，補進能立即對季後賽有所貢獻的戰力，特別是具備外線火力和防守的鋒線球員。此外，勇士也不排除將庫明加與穆迪（Moses Moody）或希爾德（Buddy Hield）打包交易。

庫明加是勇士在2021年首輪第7順位選進的天賦型側翼，但是球隊始終沒有給他穩定的上場時間，本季共出賽18場，其中有13場為先發，平均上場時間為24.8分鐘，場均貢獻11.8分、6.2籃板和2.6助攻。

