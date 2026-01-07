巨人盃6天激戰落幕 南投中興國中稱王、日隊來台較勁

南市體育局長陳良乾頒發2026臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽冠軍獎盃予南投縣中興國中。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026台南市巨人盃國際青少棒錦標賽今（7）日於亞太國際棒球訓練中心舉行閉幕典禮，為期6天賽事圓滿落幕。最終由南投縣中興國中奪得冠軍，台中市中山國中獲亞軍，桃園市仁和國中及日本東北選拔隊並列季軍。

本屆賽事自1月2日至1月7日舉行，集結全台各縣市與日本隊伍參賽，包括台南、桃園、台中、高雄、台北、新北、花蓮、南投、屏東、苗栗、雲林、新竹市、新竹縣、嘉義市、宜蘭、彰化、台東、澎湖，以及日本東北與關西選拔隊。比賽分別於亞太成棒副球場、文中56、文小2、小北B棒球場及中信科技大學與中信金融管理學院棒球場進行，各隊拚戰全場，展現紮實基本功與團隊默契。

南市政府體育局長陳良乾表示，巨人盃是檢視青少棒實力的重要舞台，也是培育未來棒球人才與推動國際交流的關鍵賽事，透過高品質競賽環境，讓年輕選手累積實戰經驗，並藉由日本隊伍來台參賽，深化台日棒球交流。

體育局指出，巨人盃已成為國內3級棒球具指標性的賽事之一，市府長期投入場地建設與賽事辦理，持續深耕基層棒球，強化台南「棒球城市」形象，為台灣棒球發展注入穩定動能。

南市體育局長陳良乾頒發2026台南市巨人盃國際青少棒錦標賽亞軍獎盃予台中市中山國中。（南市體育局提供）

