自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

巨人盃6天激戰落幕 南投中興國中稱王、日隊來台較勁

2026/01/07 21:15

南市體育局長陳良乾頒發2026臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽冠軍獎盃予南投縣中興國中。（南市體育局提供）南市體育局長陳良乾頒發2026臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽冠軍獎盃予南投縣中興國中。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026台南市巨人盃國際青少棒錦標賽今（7）日於亞太國際棒球訓練中心舉行閉幕典禮，為期6天賽事圓滿落幕。最終由南投縣中興國中奪得冠軍，台中市中山國中獲亞軍，桃園市仁和國中及日本東北選拔隊並列季軍。

本屆賽事自1月2日至1月7日舉行，集結全台各縣市與日本隊伍參賽，包括台南、桃園、台中、高雄、台北、新北、花蓮、南投、屏東、苗栗、雲林、新竹市、新竹縣、嘉義市、宜蘭、彰化、台東、澎湖，以及日本東北與關西選拔隊。比賽分別於亞太成棒副球場、文中56、文小2、小北B棒球場及中信科技大學與中信金融管理學院棒球場進行，各隊拚戰全場，展現紮實基本功與團隊默契。

南市政府體育局長陳良乾表示，巨人盃是檢視青少棒實力的重要舞台，也是培育未來棒球人才與推動國際交流的關鍵賽事，透過高品質競賽環境，讓年輕選手累積實戰經驗，並藉由日本隊伍來台參賽，深化台日棒球交流。

體育局指出，巨人盃已成為國內3級棒球具指標性的賽事之一，市府長期投入場地建設與賽事辦理，持續深耕基層棒球，強化台南「棒球城市」形象，為台灣棒球發展注入穩定動能。

南市體育局長陳良乾頒發2026台南市巨人盃國際青少棒錦標賽亞軍獎盃予台中市中山國中。（南市體育局提供）南市體育局長陳良乾頒發2026台南市巨人盃國際青少棒錦標賽亞軍獎盃予台中市中山國中。（南市體育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中