桌球

WTT冠軍賽》直落三不敵「天敵」王藝迪 鄭怡靜跨季連7站冠軍賽止步首輪

2026/01/07 21:16

鄭怡靜在女單首輪不敵王藝迪，無緣晉級16強。（取自WTT官網）鄭怡靜在女單首輪不敵王藝迪，無緣晉級16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜今晚在2026年WTT杜哈冠軍賽女單首輪，以0:3不敵世界排名第5的中國名將王藝迪，苦吞對戰8連敗，跨季連續7站冠軍賽在首輪止步。

鄭怡靜去年受傷勢困擾，加上籤運不佳，去年6站冠軍賽有3站在首輪就遭遇中國選手，其中重慶和仁川站分別敗給陳幸同、王藝迪，澳門站則因傷退賽，讓王曼昱兵不血刃晉級16強。其他3站則分別輸給日本、德國削球名將橋本帆乃香、韓瑩及奧地利一姐波卡諾娃。

世界排名21的鄭怡靜過去7度遭遇王藝迪還沒開胡，最近一次在去年仁川冠軍賽也以0:3吞敗。今晚再度交手，鄭怡靜前兩局都有贏球機會，其中首局在4:7落後下連追7分，以9:7反超，但隨後又連丟3分，鄭怡靜雖然利用接發球反手擰拉破解局點，不料關鍵時刻王藝迪接發球出現幸運擦邊球，12:10先馳得點。

次局，鄭怡靜在開局8:3的大幅領先下遭遇亂流，反倒以9:10落後，雖然靠對手接發球失誤躲過1個局點，但隨後王藝迪反手變線得手，12:10再下一城。第3局，鄭怡靜在6:10絕境下連續救下2個賽末點，迫使對手叫出暫停，重回比賽後，王藝迪正手發球搶攻得手，11:8拿下勝利。

世界排名第6的日本一姐張本美和，首輪也以11:8、11:8、11:8力退南韓一姐申裕斌，16強將對上另一南韓女將金娜英。

