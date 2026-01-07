自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》只有雙洋將沒差！布里茲克轟33分率海神力退戰神終止4連敗

2026/01/07 21:34

布里茲克。（TPBL提供）布里茲克。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕高雄海神今在高雄巨蛋迎戰台北戰神，靠布里茲克挺身而出貢獻33分，以108：103拿下勝利，終止近期4連敗低潮，代理主帥朱永弘收下執教首勝。

海神新洋將賽克維奇來台僅打2場就受傷，海神今只以布里茲克、克力斯雙洋將應戰，海神本季2次交手戰神都輸球，今終於拿下對戰首勝。

克力斯。（TPBL提供）克力斯。（TPBL提供）

雖然只有兩名外援，不過海神今開賽氣勢不俗，首節全員皆兵，共8人有分數進帳，包括板凳奇兵唐維傑單節獨得8分，帶著29：23領先進入第二節，接著布里茲克與胡瓏貿輪流在外線開火，再助隊拉出14：3攻勢，戰神在節末找回火力，丁聖儒與基德飆進三分球，加上威力斯在籃下逞威，在下半場開始前追到53：60。

布里茲克上半場12投6中拿下全場最高20分，克力斯10分、8籃板，戰神以威力斯17分最佳，基德進帳11分。戰神前兩節就發生8次失誤，海神則只有2次。

易籃後戰神靠基德單節3顆三分球，加上史東在禁區接連得手弭平分差，丁聖儒倒數35秒2罰俱中，助隊取得83：82超前，不過布里茲克隨後轟進3分彈，海神帶著85：83領先進入末節。

威力斯。（TPBL提供）威力斯。（TPBL提供）

決勝節雙方你來我往，互飆火力，雷蒙恩在關鍵時刻連拿4分，幫助戰神在倒數1分52秒取得103：102領先，隨後克力斯拋投得手再幫海神取得超前，謝銘駿2罰都落空，錯失幫球隊取得領先的機會，于煥亞則2罰都沒失手，布里茲克轉身跳投再幫球隊放進保險分，順利捍衛主場。

布里茲克今燃燒42分鐘貢獻33分、10籃板、6助攻全能演出，克力斯挹注16分、11籃板，胡瓏貿與呂威霆各有13分進帳。

戰神此役6人得分超過雙位數，威力斯與基德各有25分，史東貢獻17分、13籃板，雷蒙恩挹注14分，丁聖儒與錢肯尼各有10分進帳。

施晉堯。（TPBL提供）施晉堯。（TPBL提供）

唐維傑。（TPBL提供）唐維傑。（TPBL提供）

基德。（TPBL提供）基德。（TPBL提供）

史東。（TPBL提供）史東。（TPBL提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中