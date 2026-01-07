TPBL》只有雙洋將沒差！布里茲克轟33分率海神力退戰神終止4連敗

布里茲克。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕高雄海神今在高雄巨蛋迎戰台北戰神，靠布里茲克挺身而出貢獻33分，以108：103拿下勝利，終止近期4連敗低潮，代理主帥朱永弘收下執教首勝。

海神新洋將賽克維奇來台僅打2場就受傷，海神今只以布里茲克、克力斯雙洋將應戰，海神本季2次交手戰神都輸球，今終於拿下對戰首勝。

請繼續往下閱讀...

克力斯。（TPBL提供）

雖然只有兩名外援，不過海神今開賽氣勢不俗，首節全員皆兵，共8人有分數進帳，包括板凳奇兵唐維傑單節獨得8分，帶著29：23領先進入第二節，接著布里茲克與胡瓏貿輪流在外線開火，再助隊拉出14：3攻勢，戰神在節末找回火力，丁聖儒與基德飆進三分球，加上威力斯在籃下逞威，在下半場開始前追到53：60。

布里茲克上半場12投6中拿下全場最高20分，克力斯10分、8籃板，戰神以威力斯17分最佳，基德進帳11分。戰神前兩節就發生8次失誤，海神則只有2次。

易籃後戰神靠基德單節3顆三分球，加上史東在禁區接連得手弭平分差，丁聖儒倒數35秒2罰俱中，助隊取得83：82超前，不過布里茲克隨後轟進3分彈，海神帶著85：83領先進入末節。

威力斯。（TPBL提供）

決勝節雙方你來我往，互飆火力，雷蒙恩在關鍵時刻連拿4分，幫助戰神在倒數1分52秒取得103：102領先，隨後克力斯拋投得手再幫海神取得超前，謝銘駿2罰都落空，錯失幫球隊取得領先的機會，于煥亞則2罰都沒失手，布里茲克轉身跳投再幫球隊放進保險分，順利捍衛主場。

布里茲克今燃燒42分鐘貢獻33分、10籃板、6助攻全能演出，克力斯挹注16分、11籃板，胡瓏貿與呂威霆各有13分進帳。

戰神此役6人得分超過雙位數，威力斯與基德各有25分，史東貢獻17分、13籃板，雷蒙恩挹注14分，丁聖儒與錢肯尼各有10分進帳。

施晉堯。（TPBL提供）

唐維傑。（TPBL提供）

基德。（TPBL提供）

史東。（TPBL提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法