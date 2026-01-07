TPBL》雙洋將出擊打敗戰神 海神主帥朱永弘：證明本土有影響力

海神代理總教練朱永弘。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕高雄海神今以雙洋將布里茲克、克力斯迎戰台北戰神，海神共8位本土有得分貢獻，末節克力斯、于煥亞、布里茲克倒數一分半6：0攻勢，海神終場108：103擊敗戰神，代理總教練朱永弘收下執教首勝。

代理總教練朱永弘指出，此勝凝聚了全隊士氣，失誤也控制在設定範圍內，「很高興第3場就迎接首勝，只用兩洋也證明了海神本土有一定的影響力，我為他們感到高興，能一直挺身而出。」

前兩戰都得分上雙位數，呂威霆此役攻下13分本季新高，包括第3節包辦11分。三分球3投俱中，另有4籃板、1助攻，賽後「朱哥」也特別點名他的表現。

呂威霆表示，「把握空檔，特別是洋將可以吸引包夾，外圍更要把握空檔。既然教練願意把你擺上場，就不要辜負期待。」

改寫生涯新高33分的布里茲克表示，「很棒的勝利，謝謝教練團進攻端做了很多設定，今天進攻機會射手也有把握，把空間感製造出來，是屬於團隊的勝利。」

于煥亞末節甦醒，倒數3分半三分命中，42秒兩罰俱中，幫助海神穩住領先。他透露第四節體力下滑下場休息時，朱哥提醒會再上場收尾，「儘管今天手感不好，還是要積極出手，勇於承擔，也恭喜朱哥拿下生涯首勝。」

