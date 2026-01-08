MLB》搶贏洋基、金鶯！ 小熊3換1重磅交易網羅馬林魚強投

卡布雷拉轉戰小熊。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天發動重磅交易，將洋基、金鶯等多支球隊看上的馬林魚27歲強投卡布雷拉（Edward Cabrera）透過3換1交易網羅入陣，自己也出了自家農場頭號新秀凱西（Owen Caissie）。

綜合各大消息指出，小熊獲得還有3年控制權的卡布雷拉，送出自家頭號新秀，大聯盟百大新秀第47名的凱西，自家農場第11名的赫南德茲（Cristian Hernandez）以及不在排名之內的內野手德萊昂（Edgardo De Leon）給馬林魚。

卡布雷拉剛投出生涯最佳賽季，防禦率3.53，26場先發、137.2局，送出150K，儘管飽受傷病困擾，但他的投球技巧依舊優異。

小熊在迎接卡布雷拉後，輪值預計會以霍頓（Cade Horton）、波伊德（Matthew Boyd）、泰昂（Jameson Taillon）、今永昇太等人為首。動TJ手術的明星左投史帝爾（Justin Steele）也有機會成為球隊後半段球季的選擇之一。

馬林魚據傳有望讓凱西挑戰開幕戰名單，上個賽季他初登大聯盟，敲出1轟，打擊率1成92，去年主要在3A出賽的他，繳出22轟，打擊率2成86，攻擊指數0.937的表現。

