NBA》4屆球星楊恩將與老鷹分道揚鑣 傳首選是東部倒數第二的巫師

〔體育中心／綜合報導〕亞特蘭大老鷹隊4屆明星主控球星楊恩（Trae Young）近日傳出與經紀人和球團討論交易，根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，楊恩的首選落腳處是東部排名倒數第二的華盛頓巫師。楊恩的經紀團隊正與老鷹隊協商交易，而老鷹隊正多方面積極做交易談判。

另據NBA資深記者史坦（Marc Stein）在社群媒體X上指出，老鷹隊對巫師小前鋒基斯伯特（Corey Kispert）有興趣，如果楊恩到華盛頓的交易案成真，老鷹隊希望把基斯伯特加入交易包裹。

老鷹隊目前正努力交易掉楊恩，這位27歲球星本季薪水為4600萬美元，下賽季楊恩擁有4900萬美元的球員選項。

楊恩自2018年進入NBA聯盟後，一直是老鷹隊的門面，過去8年三度率領老鷹隊打進季後賽，包含2021年闖進東部決賽。楊恩仍是老鷹隊史三分球和助攻數紀錄的保持人。

不過，楊恩本季飽受傷病所苦，季初遇到右膝內側副韌帶扭傷，目前又因右大腿挫傷連續缺席5場比賽。楊恩本季只打10場比賽，平均19.3分、8.9次助攻都是自2018-19年菜鳥賽季以來新低。

本季老鷹新星23歲新星強森（Jalen Johnson）崛起，場均交出23.7分、10.4顆籃板、8.4次助攻，亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）也交出場均20.5分的表現，老鷹目前以17勝21敗居東部第10。

