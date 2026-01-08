MLB》去年旅韓敲35轟 「智慧哥」威斯頓小聯盟約加入水手

威斯頓。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年效力韓職起亞虎的34歲內野手「智慧哥」威斯頓（Patrick Wisdom），根據《Just Baseball》記者雷頓（Aram Leighton）報導，威斯頓將以小聯盟約附帶大聯盟春訓邀請加入水手隊，讓他再度重返美職體系。

威斯頓曾在2021年至2023年效力小熊隊期間，連3年至少23轟、合計貢獻76轟，但這段期間的被三振率至少為34％。威斯頓在2024年賽季的打擊表現下滑，整季交出8轟、23分打點，打擊率1成71的成績，休賽季遭指定讓渡（DFA）後成自由身。

威斯頓在2024年12月以1年總值100萬美元合約轉戰韓職起亞虎。上季威斯頓在韓職交出35轟排聯盟第三多，貢獻85分打點，打擊率2成36，整體攻擊指數（KBO）為0.856，共424打數吞142次三振，守過三壘和一壘。

如今水手隊以小聯盟約找來威斯頓，讓球隊三壘手和右打人選增添一個選項。威斯頓生涯在大聯盟7個賽季，合計出賽455場，累積88轟、207分打點，平均打擊率為2成09，大聯盟生涯平均吞K率為36.7％。

水手隊主力一壘手是奈勒（Josh Naylor），目前三壘位置有空缺，水手至今尚未簽回上季49轟的重砲三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），因此有可能讓20歲潛力新星艾默生（Colt Emerson）上大聯盟守三壘，也有可能由25歲新人威廉森（Ben Williamson）扛三壘防區。

