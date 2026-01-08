NBA》被「冷凍」的勇士庫明加會去哪？ 美媒預測4隊

庫明加。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊與陣中潛力新星庫明加（Jonathan Kuminga）的緣分在本季可能即將走向盡頭，《Bleacher Report》記者平克斯（Eric Pincus）撰文預測這位側翼好手在交易大限前有可能會轉戰哪支球隊。

庫明加在休賽季與勇士拖到幾乎最後一刻，才簽下一張2年4850萬美元（約14.7億台幣）合約，但在季初打好沒幾場後，庫明加就馬上被「冷凍」，近期都被放在板凳上沒有出賽，本季18場出賽，平均只有11.8分、6.2籃板、2.6助攻，上場時間僅24.8分鐘。

平克斯指出，庫明加跟勇士的分歧已經存在一段時間，可追溯到去年停滯不前的續約談判，以及他在簽下這份兩年合約前，於休賽季經歷的長期僵持。庫明加放棄了阻止季中交易的權利，以換取交易獎金，同時，他現在已經跌出總教練柯爾（Steve Kerr）的輪替名單。

文中認為，打算交易庫明加的球隊，會相信庫明加在一個相對更健康的環境中，能更好地發揮他的長才，並持續成長。考量到庫明加僅23歲，且合約短也不算貴，預期他將會被成功交易。庫明加有可能同意與勇士修改合約，確保他第二年的合約成為保障約，保留他的鳥權且增加交易獎金，不過前提是該筆交易能夠換回勇士想要的報酬。

最後平克斯點出庫明加的潛在下家，包含公牛、國王、爵士與巫師。

