體育 棒球 MLB

MLB》跟鄭宗哲同天被DFA 昔日內野超大物轉戰金鶯

2026/01/08 09:05

曾備受看好的盧錫亞諾，升上大聯盟至今表現相當差勁。（資料照，美聯社）曾備受看好的盧錫亞諾，升上大聯盟至今表現相當差勁。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天台灣好手鄭宗哲被光芒撿走離開匹茲堡，與鄭宗哲同一時間被海盜DFA的前大物盧錫亞諾（Marco Luciano），同樣在今天被金鶯撿走邁向新天地。

盧錫亞諾在2018年被巨人以國際自由球員身份簽下，從2020年到2024年連續5年入選百大新秀，最高曾高居第13名，是備受期待的大物新秀。

不過盧錫亞諾在升上大聯盟後水土不服，2023年初登大聯盟14場比賽，他39打數只敲出9支安打，吞下17次三振，選到6次四壞保送，攻擊指數0.641。隔年盧錫亞諾表現不見起色，27場出賽打擊率剩下2成11，76打數吞下28K，只選到5次四壞保送，攻擊指數下跌到0.562。

巨人在去年將這位昔日內野大物轉成外野手，但他連在3A都無法繳出好成績，整季攻擊指數只有0.748，最終巨人選擇放棄，讓海盜在12月5日將他撿走，但不久後海盜馬上又因為三方交易案將盧錫亞諾與鄭宗哲一起DFA，直到今天盧錫亞諾才被金鶯撿走，而鄭宗哲則轉戰光芒。

盧錫亞諾過往受球探讚賞的是他強大的力量，擁有驚人的揮棒速度，然而他的表現卻受到傷病與過於激進的打擊策略影響，原本是游擊手的他也因為守備範圍與速度被認為最終會轉往外野。儘管一度被認為擁有單季30轟以上的明星潛質，但在大聯盟的115個打數盧錫亞諾1轟未敲，被三振率高達35.7%。

