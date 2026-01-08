自由電子報
MLB》洋基續約貝林傑還在卡關！ 美媒長文分析雙方立場

2026/01/08 09:30

貝林傑。（資料照，美聯社）貝林傑。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基休賽季沒有大動作，主因便是卡在簽回明星好手貝林傑（Cody Bellinger），根據先前報導指出，洋基已經開給他2份正式合約，《The Athletic》記者庫提（Brendan Kuty）撰文分析雙方的考量點。

庫提指出，洋基與貝林傑雙方都有意簽約，但是談判卻陷入僵局。庫提以雙方視角撰寫他們的考量。對貝林傑來說，他剛打出自2019年MVP賽季後的最佳表現，且完美融入休息室當中，幾乎可以說是最適合洋基的選擇。而庫提也提到，洋基似乎整個休賽季都不曾考慮網羅塔克（Kyle Tucker）。

目前的情況在於，貝林傑與他的經紀人波拉斯（Scott Boras）可能都想要一張6到7年的合約，同時點出休賽季簽下的兩張大約，金鶯給阿隆索（Pete Alonso）的5年1.55億美元、費城人給史瓦伯（Kyle Schwarber）的5年1.5億合約。貝林傑雖然進攻面不如兩人，但他的防守很出色，而且自賈納（Brett Gardner）以來，洋基的左外野一直沒有合適的人選，貝林傑有望成為洋基長期的左外野解答。

換到洋基的視角，庫提認為他們可能會質疑，貝林傑在年輕時就沒有拿到長約，為何現在卻可以？道奇在2022年沒有跟他續約，小熊在他獲得東山再起獎後，簽下1張3年約但每年都有跳脫條款。

對洋基來說，貝林傑在未來這幾年仍會是洋基的左外野手，不過球團內部可能更看好左右開弓的「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez），儘管目前仍尚未完全兌現天賦，但他年僅22歲，球隊陣中也還有像25歲的瓊斯（Spencer Jones）準備登上大聯盟的潛力打者，洋基或許不會想要跟貝林傑簽下那麼長的合約。

如果洋基無法簽回貝林傑，那麼30歲明星外野手海伊斯（Austin Hays）會是自由市場上次一級的選項，而老將外野手潘姆（Tommy Pham）也還是自由球員。在交易市場上可能的選項有守護者關（Steven Kwan）與紅雀多諾文（Brendan Donovan）。

