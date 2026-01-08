自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》熱火選擇負擔涉賭的羅齊爾剩餘薪資 美媒估將發動交易

2026/01/08 10:26

羅齊爾（右）。（美聯社）羅齊爾（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《美聯社》今天的報導指出，邁阿密熱火選擇不裁掉傳出涉嫌非法賭博的羅齊爾（Terry Rozier），將支付他這個賽季剩餘的170萬美元薪資。

去年10月，羅齊爾與當時執教拓荒者的總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）因傳出涉賭在飯店遭到逮捕，時至今日還在調查與釐清事情經過。

報導中表示，球團能夠在美國時間周三的截止時間內裁掉羅齊爾，但熱火並非這樣處理外，還必須負擔他這個球季剩餘的170萬美元，這也意味著他本季2660萬美元的薪水將被記入球團的團隊薪資中，文章內還指出，熱火接下來可能會選擇在美國時間2月5日的交易大限截止前，將羅齊爾交易給有意接手即將到期合約的球隊。

雖然目前不清楚聯盟是否會同意，但主席席爾瓦（Adam Silver）在上個月NBA盃冠軍戰時表示，聯盟有意願與熱火合作尋找解決方法，「這是一件從未遇過的情況，我非常同情熱火球團以及支持他們的紛絲，我認為我們要試著合作，為他們解決這個問題，雖然目前沒有明確的解決方法，但有時出現這種比較特殊的事件，或許就需要有特別的解決方案。」

羅齊爾在前年透過交易從黃蜂來到熱火，並送出羅利（Kyle Lowry）以及2027年的首輪籤，而如今發生此事，球團有可能會向聯盟申請補救措施，例如免除原本應要給黃蜂的首輪籤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中