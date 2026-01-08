NBA》熱火選擇負擔涉賭的羅齊爾剩餘薪資 美媒估將發動交易

羅齊爾（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《美聯社》今天的報導指出，邁阿密熱火選擇不裁掉傳出涉嫌非法賭博的羅齊爾（Terry Rozier），將支付他這個賽季剩餘的170萬美元薪資。

去年10月，羅齊爾與當時執教拓荒者的總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）因傳出涉賭在飯店遭到逮捕，時至今日還在調查與釐清事情經過。

請繼續往下閱讀...

報導中表示，球團能夠在美國時間周三的截止時間內裁掉羅齊爾，但熱火並非這樣處理外，還必須負擔他這個球季剩餘的170萬美元，這也意味著他本季2660萬美元的薪水將被記入球團的團隊薪資中，文章內還指出，熱火接下來可能會選擇在美國時間2月5日的交易大限截止前，將羅齊爾交易給有意接手即將到期合約的球隊。

雖然目前不清楚聯盟是否會同意，但主席席爾瓦（Adam Silver）在上個月NBA盃冠軍戰時表示，聯盟有意願與熱火合作尋找解決方法，「這是一件從未遇過的情況，我非常同情熱火球團以及支持他們的紛絲，我認為我們要試著合作，為他們解決這個問題，雖然目前沒有明確的解決方法，但有時出現這種比較特殊的事件，或許就需要有特別的解決方案。」

羅齊爾在前年透過交易從黃蜂來到熱火，並送出羅利（Kyle Lowry）以及2027年的首輪籤，而如今發生此事，球團有可能會向聯盟申請補救措施，例如免除原本應要給黃蜂的首輪籤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法