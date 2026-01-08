MLB》小熊補強無上限！ 迎來火球男後還想搶紅襪、藍鳥球星

柏格曼與小畢歇特。（資料照，本報合成）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊在今天透過3換1交易案補強馬林魚27歲火球男卡布雷拉（Edward Cabrera），接下來可能將開始鎖定兩大自由球員補強內野防區。

根據昨日《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）與薩蒙（Will Sammon）的報導提到，小熊有意願簽下生涯209轟的3屆明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）與2屆明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）來強化他們的內野防區，目前傳出波士頓紅襪與小熊都有跟兩人接觸，藍鳥同時也有，但他們更注重於簽下塔克（Kyle Tucker）。

請繼續往下閱讀...

文中猜測，倘若小熊簽下兩位好手中的任何一人，那麼他們可能會把陣中二壘手霍納（Nico Hoerner）賣掉，並把大物蕭（Matt Shaw）轉守二壘。如果小熊不賣霍納，那就是讓蕭成為超級工具人。

昨日羅森索與薩蒙曾推測，小熊在追求柏格曼與小畢歇特之餘，應該會想要在自由市場或者交易市場尋求先發補強，今天他們就以三換一交易網羅卡布雷拉，且沒有動到霍納與蕭兩人。

現年28歲的霍納是小熊在2018年首輪第24順位選進來的內野好手，不僅曾兩度入選百大新秀榜單，在2022年正式站穩大聯盟後，已經連續4年至少繳出3.9fWAR（勝利貢獻值）的數據，去年他的fWAR4.8創下生涯新高，小熊有機會跟他簽下一張新的延長合約。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法