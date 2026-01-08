自由電子報
NBA》沒一哥坎寧安沒差 東部龍頭活塞拉尾盤退公牛收3連勝

2026/01/08 11:41

史都華。（美聯社）史都華。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場出賽的活塞，雖然少了一哥坎寧安（Cade Cunningham）一同作戰，但團隊在比賽末節找回進攻手感，最後以108：93收下3連勝，對手公牛則苦吞3連敗。

昨天坎寧安還因髖部挫傷，在傷病名單中被列為可能出賽，今天則更新狀況為出賽存疑，最後又傳出手腕挫傷確定缺陣比賽，另外先前傳出的杜蘭（Jalen Duren）與哈里斯（Tobias Harris）同樣也不會上場。

不過比賽一開始，史都華（Isaiah Stewart）立刻展現實力，在首節就砍下11分，不過公牛在次節追了上來，上半場結束只落後活塞兩分，氣勢一路延續到第3節，在布澤利斯（Matas Buzelis）、伍切維奇（Nikola Vučević）、胡特爾（Kevin Huerter）與多桑姆（Ayo Dosunmu）接連得分反倒以1分領先。

然而比賽進入決勝節，活塞找回了火燙手感，單節23投14中、命中率突破6成，反觀公牛攻勢迅速冷卻，除了命中率只有33.3%以外，12次外線跳投嘗試僅4次進藍，一來一往之下活塞還一度有18分領先優勢，最終順利收下比賽。

史都華本場比賽17投14中、飆生涯新高31分領銜，羅賓森（Duncan Robinson）緊隨其後拿12分，而詹金斯（Daniss Jenkins）雖只有2分進帳，但拿下6籃板與生涯新高的15助攻。

公牛部分，得分核心只聚焦在3人身上，板凳出發的多桑姆攻進24分為團隊最多，布澤利斯與伍切維奇皆有20分進帳。

多桑姆。（法新社）多桑姆。（法新社）

