NBA》穆雷創生涯新高17助攻 率金塊擊退塞爾提克

2026/01/08 11:57

穆雷助攻數創生涯新高。（美聯社）穆雷助攻數創生涯新高。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日金塊與塞爾提克的比賽，金塊後衛穆雷（Jamal Murray）創下生涯最高的17次助攻，並且拿下22分，終場114比110，戰勝來訪的「綠衫軍」

首節塞爾提克展現強大火力，布朗（Jaylen Brown）拿下15分、「小白」懷特（Derrick White）也拿到10分，第二節金塊急起直追，將分差追平，中場打完58比58進入下半場。

易籃後雙方緊咬比分，互有領先，第三節打完，塞爾提克領先3分，進入決勝節。可惜塞爾提克在末節陷入嚴重得分荒，被金塊打出14比0的攻勢，最終金塊以114比110擊敗塞爾提克。

本場金塊前鋒華森（Peyton Watson）砍下全隊最高30分，三分球7投6中，還帶有6顆籃板，穆雷繳出22分17助攻與8籃板準「大三元」成績；戈登（Aaron Gordon）替補出戰拿下12分，包括兩顆三分球。

布朗砍下全場最高33分，並帶有7籃板與4助攻，「小白」懷特17分4籃板4助攻；中鋒奎塔（Neemias Queta）雖然只拿6分，但抓下20顆籃板，派理查德（Payton Pritchard）也有17分的貢獻。

