NBA》差點被爆冷！SGA砍46分+關鍵追平跳投 龍頭雷霆險勝弱旅爵士

〔體育中心／綜合報導〕聯盟龍頭雷霆今天在主場面對爵士，雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）爆砍46分，包含第四節關鍵追平跳投，逼出延長賽。雷霆長人霍倫格姆（Chet Holmgren）在延長賽關鍵補灌超前比數，最終雷霆以129比125險勝西部倒數第三的爵士，雷霆仍以31勝7敗獨居聯盟龍頭。

前三節打完雷霆以91比86領先，第四節爵士打出一波19比6攻勢一度取得8分領先。雷霆回敬一波9比2攻勢追至1分差。爵士後衛克雷頓（Walter Clayton Jr.）在該節剩下1分11秒時投進三分，幫助爵士領先4分。吉爾吉斯亞歷山大先是上籃得手，雷霆前鋒J.威廉斯（Jalen Williams）跳投追平。爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen）在剩下3.2秒補籃得手超前，但SGA在槍響前跳投追平，雙方114平進入延長賽。

雷霆隊在延長賽靠吉爾吉斯亞歷山大、霍倫格姆聯手拿8分，剩下1分05秒時領先3分。但爵士森薩博（Brice Sensabaugh）灌籃得手、並完成三分打追平比數。霍倫格姆在剩下29.7秒補灌超前比數，SGA穩穩把握最後4罰，雷霆最後驚險贏球中止2連敗。

吉爾吉斯亞歷山大全場26投14中，外加19罰17中，得到全場最高的46分，其中有17分集中在第四節和延長賽，另有6籃板6助攻；霍倫格姆貢獻23分、12籃板和賞3次火鍋，J.威廉斯17分8助攻，米契爾（Ajay Mitchell）替補出發拿16分。

爵士隊以馬卡南29分最佳、外加13顆籃板，K.喬治（Keyonte George）25分11助攻，中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）15分15籃板3抄截，克雷頓替補出發拿15分。爵士輸球吞5連敗，目前以12勝24敗居西部倒數第三。

SGA SENDS THE GAME TO OVERTIME!!!



WHAT A SHOT pic.twitter.com/LmDT2uSCio — NBA （@NBA） January 8, 2026

