NBA》布朗森攻26分率尼克擊退快艇 中止4連敗

布朗森。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日尼克主場迎戰近況火熱的快艇，尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）砍下全場最高26分，終場123比111戰勝快艇，終止近期的4連敗，也拿下尼克2026年的首勝，尼克仍以24勝13敗居東部第二。

快艇隊過去8場拿下7勝，首節也展現攻勢，哈登（James Harden）第一節打好打滿，出手6投2中，拿到9分。第二節「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）補上輸出、單節15分，中場打完快艇56比51，5分領先進入下半場。

易籃後快艇手感降溫，三分球11投3中、命中率僅有27.3%，尼克靠著麥克布萊德（Miles McBride）單節11分，將比分超前。決勝節尼克持續掌握領先，湯斯（Karl-Anthony Towns）爆發拿到10分，而快艇全隊25投僅8中，團隊投籃命中率32%，尼克則是52%，終場123比111尼克穩穩下勝利。

「可愛」雷納德拿下25分，哈登23分、9助攻，中鋒祖巴克（Ivica Zubac）22分、11籃板「雙十」表現，柯林斯（John Collins）18分10籃板，也繳出「雙十」成績。快艇仍以13勝23敗居西部第12名。

尼克先發5人得分全數上雙，布朗森全場最高26分，並帶有7助攻，阿努諾比（OG Anunoby）以及湯斯皆拿下20分，麥克布萊德16分，布里吉斯（Mikal Bridges）15分。

