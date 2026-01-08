自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球》前CBA洋將久旺離世享壽68歲 曾助宏國象奪冠

2026/01/08 13:32

前中華職籃CBA宏國象洋將久旺去世。（取自NBA官網）前中華職籃CBA宏國象洋將久旺去世。（取自NBA官網）

〔中央社〕根據美國職籃NBA官網報導，前中華職籃CBA宏國象洋將久旺本週於亞特蘭大去世、享壽68歲，身高超過210公分的他具備扎實禁區動作，是當年宏國象奪冠班底之一。

司職中鋒的久旺（Jawann Oldham）在1980年NBA選秀獲得丹佛金塊青睞，正式開啟職業生涯道路，憑藉優異的籃板、阻攻能力，讓他於NBA舞台打滾10個賽季，甚至被前NBA球星卡特萊特（Bill Cartwright）評價，是他生涯見過運動能力最好的長人之一。

卡特萊特在報導中提到，久旺屬於防守型球員、並非得分手，不過在那個年代長人必須具備得分能力，因此久旺未能得到太多上場機會，「不然我希望自己有像他一樣的運動能力，很難想像有多少長人跟他一樣跑得快、跳得高。」

離開NBA殿堂後，久旺受到宏國象球探青睞，因而來台披上中華職籃CBA人氣球隊的戰袍，就算當年已高齡38歲，久旺仍充分提供禁區戰力，並成為宏國象奪冠班底之一，同時拿到職業生涯首枚冠軍戒指。

久旺退役後仍活躍於籃球圈，不僅協助韓國成立韓國籃球聯賽（KBL），甚至前往阿布達比、杜拜經營籃球學院，為亞洲籃球留下不可抹滅的足跡，如今在他的母校西雅圖大學證實下，久旺已於美國時間1月5日離世、享壽68歲。

前中華職籃CBA宏國象洋將久旺。（取自NBA官網）前中華職籃CBA宏國象洋將久旺。（取自NBA官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中