體育 籃球 PLG

PLG》勇士動物島！富邦勇士攜手插畫家昏呱 為球員量身繪製專屬角色

2026/01/08 13:06

富邦勇士攜手插畫家昏呱，為球員量身繪製專屬角色。（富邦勇士提供）富邦勇士攜手插畫家昏呱，為球員量身繪製專屬角色。（富邦勇士提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕富邦勇士將於 1 月 24 日、1 月 25 日分別迎戰台南台鋼獵鷹與桃園領航猿，球團攜手知名插畫家昏呱，打造主題週活動「動物森勇會：勇士動物島」。本次視覺以昏呱獨特的繪畫風格出發，依照球員喜愛的動物，為每位球員量身繪製專屬角色，讓勇士們化身成一群熱愛冒險的森林動物，挑戰島上神秘任務，完成童趣又刺激的關卡，帶著森林寶藏回家，邀請球迷一同踏上勇士動物島的冒險旅程。

本檔主題活動勇士特別攜手MOMO親子台，打造「勇士童樂派對」，在1月24日、1月25日賽前，MOMO家族成員優格姊姊與水晶姊姊將親臨勇士主場，陪伴孩童一同應援，欲參加「勇士童樂派對」者，可於1月9日12:00至1月21日23:59期間，至勇士售票網購買活動門票，已購買本季勇士季票者，每人享活動優惠價150元；非勇士季票球迷則可選購親子雙人套票，內容包含C206區門票兩張、當日進場贈品兩份、專屬活動識別證兩張及參與「勇士童樂派對」資格，每組售價1,200元，數量有限，售完為止。

歡樂滿點的「勇士動物森友會：勇士動物島」主題週，凡參與中場遊戲者皆有機會獲得昏呱x勇士聯名商品，不僅如此，24日中場將由Fubon Angels mini許芸、珈嘉、茉綝合力演出，25日則由學姊Fubon Angels奶昔、大頭、維心帶來精彩表演。賽後球團將舉辦本季首次球星簽名會，由隊長蔡文誠、賴廷恩、曾祥鈞、莫巴耶及辛特力共同參與簽名會，提供球迷近距離互動的珍貴機會，邀請所有勇士球迷踴躍參與，感受最溫馨又熱血的主題週。

