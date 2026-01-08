NBA》魔術領先18分被追平不慌！班切羅延長賽飆絕殺氣走籃網

班切羅。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天魔術對上籃網的比賽，雙方鏖戰到延長加賽，最終魔術球星班切羅（Paolo Banchero）一記絕殺三分彈，幫助球隊以104：103收下勝利，也使籃網近5場比賽吞下第4敗。

小波特（Michael Porter Jr.）在首節就灌進12分，幫助籃網取得小幅領先，不過魔術也在班切羅與卡特（Wendell Carter Jr.）的攜手砍分之下，反倒以5分差超前結束上半場。

請繼續往下閱讀...

第3節班切羅持續發揮，單節11分進帳，一度幫助球隊領先多達18分，但進到了決勝節，籃網吹起反攻號角，團隊17投10中包含5記三分球，也包括剩下最後6秒鐘時由德明（Egor Dëmin）投進的外線追平分，最後班切羅能夠壓哨的機會沒有把握住，雙方殺進延長加賽。

進入延長賽後，由魔術率先取得領先，但籃網靠著德明的三分球要回優勢，雖然魔術在卡特（Wendell Carter Jr.）的灌籃之下逆轉比數，不過德明又跳了出來再砍一記外線三分超前，然而魔術並未放棄比賽，當家球星班切羅不再錯失機會，在最後時刻的一顆26呎外線跳投形成絕殺三分球，在客場拿下得來不易的勝利。

今天魔術的致勝功臣班切羅砍下30分為全隊最高，卡特緊隨其後挹注20分，達席爾瓦（Tristan Da Silva）與彭達（Noah Penda）各打進14分與13分。籃網部分，小波特攻下34分為全場最高，德明也有18分的進帳。

PAOLO BANCHERO CALLS GAME pic.twitter.com/qJjl8vDlA6 — Orlando Magic （@OrlandoMagic） January 8, 2026

