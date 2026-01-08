自由電子報
NBA》詹姆斯缺陣、東契奇38分大三元無用 湖人不敵馬刺終止3連勝

2026/01/08 13:13

東契奇。（美聯社）東契奇。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕馬刺今在主場迎戰湖人，全隊5人得分超過雙位數，以107：91輕取詹姆斯（LeBron James）缺陣的紫金大軍，終止近期2連敗。

兩隊今都是背靠背出賽，剛滿41歲的詹姆斯昨天轟下30分，助隊以111：103擊敗鵜鶘，他今因左腳關節炎、右側坐骨神經痛缺陣，肩負得分重任的東契奇（Luka Doncic）上半場獨攬22分，不過湖人仍以43：48落後多點開花、一共有9人得分的馬刺。

易籃後馬刺在替補的強森（Keldon Johnson）領軍下延續火力，一度將領先擴大至14分，帶著79：68領先進入決勝節，末節昨天歸隊的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）單節8投5中拿下11分，幫助黑衫軍穩住優勢，終場以16分差拿下勝利。

強森板凳出發攻下全隊最高27分，溫班亞瑪16分、14籃板，卡瑟爾（Stephon Castle）挹注15分，福克斯（De'Aaron Fox）貢獻14分，錢帕尼（Julian Champagnie）進帳11分、9籃板。

湖人3連勝畫下句點，東契奇今獨木難支，拿下38分、10籃板、10助攻大三元，不過也出現多達7次失誤，拉雷維亞（Jake Laravia）挹注16分、7籃板，海伊斯（Jaxson Hayes）10分。

