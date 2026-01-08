自由電子報
NBA》MVP對決！柯瑞砍31分帶勇士贏公鹿 字母哥34分做白工

2026/01/08 13:27

柯瑞。（路透）柯瑞。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「萌神」柯瑞（Stephen Curry）今天在主場攻下31分，加上莫爾頓（De'Anthony Melton）、巴特勒（Jimmy Butler III）都進帳超過20分，勇士最終以120：113戰勝公鹿。

勇士、公鹿在首節以31：31分庭抗禮，不過勇士在第2節單節共進8顆三分球，團隊在上半場共砍進12顆三分球，且命中率逼近5成，地主勇士也以64：53領先公鹿。至於公鹿半場三分球找不到準星，前兩節表現最佳當然是「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）共拿18分。

柯瑞在第3節單節又拿13分，率隊持續擴大優勢，公鹿在末節努力縮小差距，但格林（Draymond Green）還連續飆入2顆三分球，有1球還是幸運彈入，柯瑞也用遠距離二分球，直接讓比賽勝負底定。

柯瑞此仗21投12中，包括3顆三分球，斬獲31分、7助攻和7籃板，板凳出發的莫爾頓貢獻5記三分彈，攻下22分，巴特勒21分、5籃板、3助攻，格林14分、7助攻，哈佛德（Al Horford）8分、10籃板及6助攻，

公鹿無緣踢館成功，亞德托昆波繳出32分、10籃板和5助攻也白忙一場，波特（Kevin Porter Jr.）15分、9助攻，羅林斯（Ryan Rollins）16分、庫茲瑪（Kyle Kuzma）13分。

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

