NBA》絕殺不算！杜蘭特37分無用 火箭又輸給勝率不到5成的球隊

拓荒者前鋒阿夫迪賈（中，白色球衣者）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）今天砍下37分，但拓荒者前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）爆砍本季新高的41分，加上火箭24歲前鋒伊森（Tari Eason）絕殺補籃不算，最終火箭以102比103敗給西部第9的拓荒者。

阿夫迪賈上半場拿18分、拓荒者團隊砍進9顆三分球，前兩節完拓荒者以57比47領先。易籃後，火箭第三節初打出一波11比2攻勢追至1分差，但阿夫迪賈單節獨拿14分，三節完火箭仍以75比81落後。

末節拓荒者在剩下2分鐘時一度領先7分，杜蘭特這時連拿5分，接著火箭前鋒A.湯普森（Amen Thompson）在讀秒階段2罰1中、杜蘭特2罰全進，助火箭在剩下最後5.9秒追至1分差。這時拓荒者後衛夏普（Shaedon Sharpe）發邊線球出現失誤，讓伊森抄截成功，火箭掌握最後一波進攻。杜蘭特跳投沒進，雖然伊森在籃下補進，可惜時間已經結束，拓荒者驚險收下4連勝。

杜蘭特。（路透）

火箭全隊只有3人得分上雙，杜蘭特全場26投14中拿到37分，A.湯普森24分12籃板6助攻，伊森15分13籃板。火箭輸球後以22勝12敗居西部第6。此外，火箭近5場的輸球，包含拓荒者在內，還輸給獨行俠、快艇、國王、鵜鶘等勝率不到五成的球隊。

拓荒者全隊5人得分上雙，以色列籍的阿夫迪賈砍本季新高的41分，夏普20分，卡馬拉（Toumani Camara）14分，柯林根（Donovan Clingan）12分7籃板，洛夫（Caleb Love）10分。拓荒者以18勝20敗排西部第9；此外，中國20歲新星楊瀚森第一節末段投進一顆三分，此戰上場16分31秒，全場3分3籃板2助攻，另發生2次失誤。

火箭全場抓57顆籃板球，優於拓荒者團隊的38顆，但火箭整體投籃命中率37％、三分球命中率僅22％（36投8中），反觀拓荒者團隊命中率43％，團隊全場投進12顆三分、其命中率為30％。

拓荒者中國20歲新星楊瀚森。（美聯社）

